Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Mahallesi’nde yapımı süren sosyal tesis ve ziyaretçi merkezi inşaat alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Özdoğan’ın bu ziyaretine, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve il Kültür ve Turizm Müdürü Doç.Dr. Şükrü Dursun da eşlik etti.KAYSERİ (İGFA) - Hacılar da özellikle turizm alanındaki çalışmalar yaz döneminde hız kazandı. Bu bağlamda kamuoyunda yılkı atlarının mekânı olarak bilinen Hürmetçi Mahallesi’nde sosyal tesisi ve ziyaretçi merkezinin son durumunu inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ‘bölgemizde tarım turizmi geliştireceğiz’ dedi. Başkan Özdoğan’In bu gezisine İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve il Kültür ve Turizm Müdürü Doç.Dr. Şükrü Dursun da katılarak yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ziyarette konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, şunları söyledi: “Amacımız, Hürmetçi ve Karpuzsekisi bölgelerimizde tarımı geliştirmek ve turizmin bilinirliğini artırmak. Bu ziyaret sırasında kıymetli müdürlerimizle birlikte yapılacak çalışmaları değerlendirdik ve fikir alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımız, her zamanki gibi vatandaşlarımızla aramızda köprü olmaya devam ediyorlar. Birebir sorular ve değerlendirmeler ile verimli bir inceleme gerçekleştirdik. Hürmetçi Ziyaretçi Merkezi ve Sosyal Tesisi, bölge için çok değerli bir eser olacak. Yüklenici firmamız, tesisin ağustos ayının sonuna kadar teslim edileceğini belirtti. Bu tesis, hem gelen ziyaretçilere hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Sosyal tesis, muhtarlık odası, mescit, lavabo gibi gerekli olan tüm ihtiyaçları karşılayacak. Bu konuda destekleri olan kıymetli Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e teşekkür ediyorum. YİKOB ile birlikte hareket ettik ve çok ciddi katkılar sağladık. İnşallah tez zamanda bu eseri de hizmete açarak hem Kayserimize hem Türkiye'ye hem de her iki mahallemize güzel bir tesis kazandırmış olacağız. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”