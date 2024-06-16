Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan, bayramda ilçe genelinde tüm tedbirleri aldıklarını ve hemşerilerimizin sorunsuz bir bayram geçirmeleri için bayram boyunca teyakkuzda olacaklarını belirterek, bayramın tüm vatandaşlar için huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan kurban bayramı dolayısıyla ilçe genelinde belediye olarak tüm tedbirlerini aldıklarını belirtti. Bayramda sorun yaşamadan huzurlu bir şekilde bayramı yaşamak istediklerini belirten Başkan Özdoğan mesajında şöyle dedi: “Kurban Bayramı'nı bir kez daha idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günler, bizlere kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını yeniden hatırlatmaktadır. Kurban Bayramı, sadece dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz bir zaman dilimi değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğimizi pekiştirdiğimiz özel günlerdir.

Bu vesileyle, tüm hemşerilerimin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Bayram boyunca sevdiklerinizle birlikte güzel anılar biriktirmenizi ve bu özel günlerin manevi ikliminden en iyi şekilde yararlanmanızı diliyorum.

Hacılar Belediyesi olarak, halkımızın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm önlemleri aldık ve çalışmalarımızı tamamladık. Kurban kesim alanlarımızı hijyenik şartlara uygun hale getirdik ve gerekli düzenlemeleri yaptık. Bayram süresince belediyemiz hizmetleri kesintisiz devam edecektir. Temizlik, zabıta ve veteriner hizmetlerimiz bayram boyunca aksamadan devam edecek. Vatandaşlarımız, Fen İşleri Müdürlüğümüzün 442 37 77 no’lu telefonuna Kurban Bayramı boyunca ulaşabilirler.