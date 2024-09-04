Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılına başlanmasına sayılı günler kala okullar da tüm hazırlıkların tamamlandığını ve yeni döneme hazır olduklarını söyledi. Başkan Özdoğan ayrıca öğrencilere moral için çeşitli motivasyon programları da düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.KAYSERİ (İGFA) - 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde Hacılar Belediyesi okul ve çevrelerinde tüm çalışmalarını tamamlayarak geri sayıma başladı. Eylül ayı meclis toplantısında konuya dair bilgi veren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, motivasyon için çeşitli etkinlik yapacaklarının müjdesini de verdi.

3 kararın görüşüldüğü toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesi için hayırlı olmasını temenni ederek, toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdoğan, "Hacılar’da okullarımız yeni eğitim öğretim yılına hazır durumda. Hayırseverlerimizin desteği ve belediyemizin park, bahçe, temizlik işleri müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla okullarımızın temizlik, bakım ve onarımları tamamlandı. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda Spor A.Ş. ile iş birliği yaparak, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik moral ve motivasyon programı düzenleyeceğiz. Bu vesileyle 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Toplantının sonunda, Başkan Özdoğan alınan kararların hem Hacılar ilçesi, hem de Kayseri için hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.