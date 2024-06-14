Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, karne alan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Başkan Özel, öğrencilere karne dağıtarak, belediyenin kurslarına davet etti.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir İlçe Kaymakamı Mustafa Güney ile birlikte 100. Yıl İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere karnelerini veren Ercan Özel, öğrencileri tek tek kutladı.

Belediye Başkanı Ercan Özel, “Şehrimizin her bir çocuğu bizim için çok değerli. Tüm öğrencilerimizi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını başarıyla tamamladıkları için kutluyorum. Dolu dolu bir tatil geçirmeleri için de Yenişehir Belediyesi’nin ve Yenişehir Belediyespor’umuzun açmış olduğu kurslara davet ediyorum. Tüm çocuklarımız bir yılın yorgunluğunu atmaya hak kazandılar. Bugün karne sevinci yaşayan, tüm öğrenci, öğretmen veli ve idarecilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.