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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.MERSİN (İGFA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi:" Üzerinden 1 yıl geçen Kahramanmaraş depreminde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken on binlerce vatandaşımız da yaralanmıştır. Kahramanmaraş depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihte yerini alırken, deprem gerçeğini de unutmamamız gerektiğini bir kez daha bizlere acı bir şekilde hatırlattı. Ülkemizin dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğunu biliyoruz. Bu nedenle geçmişte yaşanan depremlerin bugün veya gelecekte yaşanılması da kaçınılmazdır. Burada önemli olan husus depremle yaşamasını öğrenmek, denetimler yapmak, yaşadığımız yüzyılın bilgi, birikim ve teknolojisini kullanarak depremle ilgili tedbirlerimizi almak, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde depreme her zaman hazırlıklı olmaktır. Binalarımızı depreme dayanıklı yapmak, acil durumlarda yapılması gerekenleri öğrenmek, vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmek hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Bu vesile ile 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde, böyle bir acının ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum"dedi.