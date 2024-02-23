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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte Hisarcık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılan çalışmalar ve Kırlangıç Vadisi projesi hakkında bilgi verdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Hisarcık ve Kıranardı Mahallesi’nin Erciyes'in giriş kapısı olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, " Bugün de Hisarcık Mahallesi sakinlerimize konuk olduk. Kıranardı ve Hisarcık Mahallelerimize yeni bir projenin müjdesini vermek istiyorum. Yeni dönemde inşallah Hisarcık ve Kıranardı turizmin uğrak noktası olacak. Burası için güzel bir projemiz var. İnsanlar burada zaman geçirmekten keyif alacak. Kayseri'nin yeni ziyaret mekânı olacak, Kırlangıç Vadisi projemiz var. İlk andan itibaren ilçe teşkilatımızla birlikte el ele vererek mahalle mahalle, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Verimli bir çalışma programı içerisindeyiz. Melikgazi'de yoğun bir gayret içerisinde bir 5 yıl geçirdik. Melikgazi'miz kendi rekorunu kıran bir ilçe ve 31 Mart seçimlerinde yeni bir rekora imza atmak istiyoruz. Bu hedefimiz içinde hep birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. AK Parti'ye gönülden bağlanmış olan mahallelerimize teşekkür ederim. Yapılacak seçim ile istikrarımızın devamını oylayacağız inşallah. Melikgazi'mizin başarısı birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışmasının sonucudur. İnşallah, 5 yıl daha birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi en iyi noktalara taşıyacağımız hemşehrilerimizle durmak yok, yola devam diyoruz." dedi.