Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5 yıl boyunca Melikgazi'de yapacağı hizmetler hakkında toplantı gerçekleştirerek, yeni dönemde birbirinden farklı projeleri ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Hem sosyal hem de fiziki projeleri uygulayan bir belediye olarak yeni dönem için projelerinin ve yeni planlarının olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Sabahın erken saatlerinde başkan yardımcılarımızla, müdürlerimiz ve mesai arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca inşallah Melikgazi'de uygulayacağımız güzel projelerimizi masaya yatırdık. 2019-2024 yılları arasında Türkiye'de en fazla yatırım yapan, faiz gideri ve borcu olmayan, Melikgazi’yi örnek yapacak birçok projeye imza attık. Fiziki olarak okullar, sağlık ocakları, sosyal tesisler, kütüphaneler, camiler, parklar yaptık, binlerce ağaç diktik. Yani çok farklı projelere imza attık ve her mahallemize dokunduk. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki 5 yıl boyunca mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi Türkiye'de referans olduğumuz en başarılı kentsel dönüşüm projelerini yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu dönem çok daha farklı alanlarda, yelpazeyi genişleterek kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vereceğiz. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi'nin yeni yapacağı çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."