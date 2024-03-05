Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte Sarımsaklı, Ağırnas ve Büyük Bürüngüz Mahalle halkı ile bir araya gelerek yeni dönemde yapmayı planladığı projelerini anlattı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’de hizmette en çokların yapıldığı belediye olduklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “AK Parti Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin ve kıymetli ilçe teşkilatımız ile birlikte Sarımsaklı, Ağırnas ve Büyük Bürüngüz Mahalle halkımız ile bir araya geldik. Mahallelerimizi tek tek dolaşıyor; hemşehrilerimizle buluşmaya, yaptıklarımız ve yapacaklarımızı konuşmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla birbirinden güzel ve nitelikli projeleri hayata geçirdik. İnsana değer veren kapsayıcı belediyecilik anlayışımızla durmadan gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Melikgazi'mize 5 yılda 21 okul, 15 kütüphane, 15 aile sağlığı merkezi, 15 sosyal tesis, 18 cami, 9 Kur'an Kursu, 270 yeni park, 3 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. En çok okul, en çok sağlık ocağı ve sosyal tesis yapan belediyeyiz. Geçmişimize sahip çıkıp Gön Han ile Köşk Medrese başta olmak üzere birçok tarihi eseri restore ederek hizmette rekor kırdık. Tarihi eserlerimize değer veriyor onları gün yüzüne çıkarıyoruz. Melikgazi’de iyi niyetle hizmet için çalışan bir ekibimiz var. Hemşehrilerimiz için inşallah yeni ve daha nitelikli projeler üretmeye devam edeceğiz. 31 Mart'a kadar Melikgazi'mizi karış karış gezmeye, hemşehrilerimizin gönüllerine talip olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizden ne istiyorsa belediye olarak elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde vatandaşlarımıza hizmeti ulaştırmak için gayret ettik. İnşallah yeni dönemde de aynı şekilde hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz.” dedi.