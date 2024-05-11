Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında “Anne sevgisi, sevgilerin en kıymetlisidir” dedi.KONYA (İGFA) - Anneler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, annelerin, merhametin, şefkatin, hoşgörünün, fedakârlığın ve karşılıksız sevginin timsali olduğunu ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, mesajının devamında şu cümlelere yer verdi: “Dünyaya gözümüzü açtığımızda ilk onları gördük, ilk onlar ninni söyledi kulaklarımıza, ilk öğretmenimiz onlar oldu. Şefkati, merhameti, sevmeyi ve sevilmeyi onlardan öğrendik. Peygamber Efendimiz diyor ki; “Cennet annelerin ayakları altındadır.” Yani cennete açılan kapıdır anneler. Anneler mutluysa aile mutludur. Anneler mutluysa şehir mutlu, ülke mutludur. Anneler mutluysa insanlık mutludur. Güçlü bir toplum, güçlü anneler tarafından inşa edilir. Bir insan merhameti, paylaşmayı ve insan sevgisini ilk önce annesinden öğrenir. Anne sevgisi, sevgilerin en kutsalı ve kıymetlisidir. Karşılıksız sevgileri, tükenmek bilmeyen fedakarlıkları, hoşgörüleri ile mutluluk kaynağımız olan annelerimiz, bizlere her zaman yol gösterici olmuştur. Sevgi, şefkat ve merhametle bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan annelerimiz, en değerli varlıklarımızdır.

Bizler Selçuklu Belediyesi olarak ailenin temel taşı olan annelerin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek için birçok çalışma yürütüyoruz. Selçuklu'da hizmet veren aile yaşam merkezleri, hanım lokalleri ile aileyi mutlu etmeyi hedefliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımız boyunca bize güven ve destek veren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelere sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi.