Konya Selçuklu'da Belediye Meclisi’nde Mart ayındaki çalışmalara ilişkin meclis üyelerini bilgilendiren Belediye Başkan Ahmet Pekyatırmacı, son haftalarda ülke gündeminde yer alan yerli ve milli ürünlere yönelik boykot kampanyalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, siyaset alanındaki mücadelenin ülke huzurunu tehdit etmemesi gerektiğini vurguladı.

Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Pekyatırmacı, son dönemdeki boykot kampanyalarını eleştirerek, "Belli markalar ve şahıslar hedef gösterilerek yapılan boykot çağrıları, kişisel haklara saldırıdır ve telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır" dedi. Başkan Pekyatırmacı, bu tür eylemlerin ülkenin güvenliğini ve ekonomisini tehdit ettiğini belirtti.

"Halkımız, milli menfaatlerimize aykırı gösterilen boykotları desteklemeyecektir" diyen Başkan Pekyatırmacı, bu tür girişimlere karşı durduklarını ve milli menfaatler doğrultusunda halkla birlikte hareket edeceklerini söyledi.