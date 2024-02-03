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Yeniden aday gösterilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teveccühleri sebebiyle teşekkür etti. Başkan Pekyatırmacı AK Parti Selçuklu ilçe teşkilatında yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar verdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu’ya yeniden aday olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek Selçuklu için hayallerin gerçek olmaya devam edeceğinin vurgusunu yaptı. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’a da katılımları sebebiyle teşekkür etti.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı’nda 31 ilçenin belediye başkan adayları tanıtıldı.

“Selçuklu’da çıtayı yüksek tutmaya devam edeceğiz”

Yeni dönemin hayırlı olması temennisiyle sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Konya'mızda bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhur İttifakı adayı olarak ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı olarak Konya Modeli Belediyeciliği en güçlü şekilde temsil edeceğiz. Konya'mızdan sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek işleri örnek belediyecilik hizmetlerini inşallah hep birlikte yerine getireceğiz. Tabii bugün bizim için önemli bir gün. Konyamızda Büyükşehir Belediye Başkan adayımız daha önce Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilmişti. Uğur ibrahim Altay Başkanımız bu zamana kadar yaptığı örnek belediyecilik faaliyetleriyle birlikte, Türkiye'de ve dünyada kendini en güçlü şekilde ifade ederek yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Cumhurbaşkanımız tarafından aday gösterilmişti. Bugün de Konya'mızın 31 ilçesinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi adayları Cumhur İttifakı adayları olarak bugün Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş Başkanımız tarafından Konya'da ilan edildi. Ben bütün Cumhur İttifakı adaylarımıza AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlığı adaylarımıza hepsine başarılar diliyorum. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek Konya'mızda rekor oylarla bütün Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızı yeniden Belediye Başkanı olarak hep birlikte inşallah seçeceğiz. Konyamızdan Cumhurbaşkanımızın bir isteği, bir talebi var; ‘Konya'dan rekor bekliyorum’ dedi. İnşallah rekor oylarla Konya'mızdan AK Partimizi hep birlikte en yüksek noktaya çıkartacağız. Selçuklumuzda 2019 yılındaki seçimlerde %67. 51 oy oranıyla seçilmiştik. Selçuklu'da çıtayı hiç aşağıya düşürmedik. Her seçimde oy oranımız artırdık. Her seçimde

daha yukarıyı hedefledik. Tabii ki nüfusumuz sürekli artıyor, hizmetler artıyor ama beklentiler de artıyor ve biz de gece gündüz demeden teşkilatlarımızla birlikte meclis üyelerimizle birlikte mahalle yönetimlerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızla birebir el ele, gönül gönüle onlara hizmet etmek için onlarla birlikte olmak için gayret ediyoruz. Bu gayretlerimizin neticesini inşallah 31 Mart 2024 seçimlerinde de hep birlikte elde edeceğiz ve buna gönülden inanıyorum. En son oy oranımız %67. 51 ama inşallah % 70’in üzerinde bir oy oranıyla biz Selçuklumuzdan AK Parti'ye güçlü bir desteği, güçlü bir neticeyi inşallah buradan vermek istiyoruz. Buna bir engelimiz yok. Bunun olmaması için bir sebep yok inşallah biz Selçuklumuzla en yüksek oy oranıyla 31 Mart seçimlerinde en güzel neticeleri hep birlikte elde edeceğiz. Bu zamana kadar 5 yıllık süre zarfında çok önemli çalışmalara imza attık.

“SELÇUKLUMUZ İÇİN KONYAMIZ İÇİN HAYALLERİMİZ VAR”

Başkan Pekyatırmacı Konya’nın tüm unsurlarıyla birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini söyleyerek: “ Teşkilatımızla bütün Büyükşehir Belediyemizle merkez ilçe belediyelerimizle birlikte el ele vererek, birlik beraberlik içerisinde dayanışma içerisinde ve vatandaşlarımızla da sürekli istişare ederek gönül birliği yaparak hizmetlerimizi yaptık. Çok önemli hizmetlerimiz oldu. Selçuklumuzda yapmak istediğimiz çok sayıda projemiz var. Selçuklumuz için Konyamız için hayallerimiz var. Bu hayalleri inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Teşkilatımızla, meclis üyelerimizle, bütün mahalle yönetimlerimizle, muhtarlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz ve önümüzde de az önce ifade ettiğim gibi hiçbir engelimiz yok. El ele verdikten sonra gönül gönüle verdikten sonra başaramayacağımız hiçbir iş yok yok diyorum. Ben tekrar teveccühleri sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a aday tanıtım programımıza katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Başkanımıza bütün teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşkilatımız tüm yapısıyla hep sahalarda, sadece seçim dönemlerinde değil sadece seçim süreçlerinde değil, bir dönem boyunca hep sahalarda oldunuz inşallah önümüzdeki süreyi önümüzdeki zamanı da en güzel şekilde en verimli şekilde hep birlikte değerlendireceğiz ve Konyamıza Selçuklumuza en güzel sonuçları hep beraber kazandıracağız. Ben tekrar bütün ekibimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiden 31 Mart zaferimiz kutlu olsun diyorum. Yeni dönemimiz hayırlar getirsin inşallah sadece Konya'mızda değil, tüm Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bütün kentlerimizde, bütün büyükşehirlerimizde inşallah AK Parti'nin ve Cumhur İttifakının zaferini hep birlikte kutlarız diyorum.” dedi.