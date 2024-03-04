Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak hizmetleri yerinde tespit etmek amacıyla yaptığı dış mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelerin ihtiyaçlarını ve yapılan yatırımları yerinde incelemek için gerçekleştirdiği dış mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı bu çerçevede Bilecik, Ardıçlı, Dokuz, Çaltı ve Çandır mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla görüşen Başkan Pekyatırmacı, onlardan gelen talep ve önerileri dinledi.

“TÜM MAHALLELERİMİZE EN İYİ HİZMETİ TAŞIMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Selçuklu’nun tüm mahallerinde vatandaşlarla buluştuklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatrımacı, “Mahalle ziyaretleri yatırım ve hizmetlerimizin yerinde planlanmasına büyük katkı sağlıyor. Bu çerçevede merkezde ve dış mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerle mahallelerimizin hizmet ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Böylelikle hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri mahallelerimize götürmeyi planlamış oluyoruz. Amacımız Selçuklu’yu daha güzel yarınlara ulaştırmaktır. Yaptığımız çalışmalarda bizlere her zaman destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tüm mahallelerimize en iyi hizmeti taşımaya gayret gösteriyoruz ve yeni dönemde de inşallah bu hizmet kalitemizi artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.