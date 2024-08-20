Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi ile Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde yaz döneminde eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek derslerde onlara eşlik ettiKONYA (İGFA) - Okul dışı öğrenme ortamlarıyla eğitimde bir marka oluşturan Selçuklu Belediyesi, öğrencilere sunduğu imkanlarla onların ufuklarını genişletirken eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Eğitime olan bu desteğini her platformda sürdüren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi ile Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde yaz döneminde eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARIMIZLA ÖĞRENCİLERİMİZ KENDİLERİNİ KEŞFEDİYOR”

Derslere eşlik ederek öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı okul dışı öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamanın kendileri için tarifsiz bir mutluluk olduğunu ifade etti. Eğitime olan desteğin önceliklerinin devam edeceğinin altını çizerek; “Selçuklu Belediyesi olarak

eğitime her fırsatta destek veriyor, yaptığımız her işte olduğu gibi eğitim alanında da tüm Türkiye’ye örnek olacak projeler gerçekleştiriyoruz. Bu örnek çalışmalarımızdan biri olan Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile çocuklarımızın bilgi dağarcığını geliştirirken, diğer taraftan öğrenilen bilgileri davranışa ve uygulamaya dönüştürüyoruz. SETAP (Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları) Projesi kapsamında çok sayıda okul dışı öğrenme ortamını ilçemizde faaliyete geçirdik. Bunlar bizim için önemli. Çünkü biz gençlerimizin, çocuklarımızın iyi bir akademik eğitim almalarının yanında mutlaka kendilerini keşfetmeleri, kişisel becerilerini, kabiliyetlerini ortaya çıkartmaları gerektiğine inanıyoruz. Okul dışı öğrenme ortamları onlara çok önemli bir fırsat sunuyor. Bu faaliyetler ile aynı zamanda gençlerimizin, çocuklarımızın belli zararlı alışkanlıklardan da uzak durmalarını temin etmiş oluyor. SETAP faaliyetleri ile önemli yol kat ettiğimizi görmek bizleri mutlu ediyor. Bugün Selçuklu Sanat Tasarım Atölyemizde ve Selçuklu Gelişim Teknoloji Akademimizde yaz döneminde eğitim alan öğrencilerimizi ziyaret ederek onların keyifli öğrenme sürecine tanıklık ettik. Yıl boyunca devam eden eğitimlerimize yaz döneminde de devam ederek burada bir süreklilik sağlamış oluyoruz. Bu organizasyonların hayata geçirilmesi noktasında paydaşımız olan milli eğitim camiamıza, eğitmenlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

SELÇUKLU SANAT TASARIM ATÖLYESİ

Yaz döneminde de ilkokul, lise ve ortaokul gruplarından toplam 381 katılımcı ile eğitim vermeye devam eden Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi’nde öğrenciler çini ve seramik, resim kağıt katlama, ahşap robotik kodlama atölyelerinde kendilerini geliştiriyor. 9 haftalık bir eğitim programıyla devam eden atölye 29 Ağustos’ta sona erecek.

SELÇUKLU GELİŞİM TEKNOLOJİ AKADEMİSİ’NDE İSE

Yaz dönemi kurslarında, yetişkin, lise ve ortaokul gruplarında toplam 678 katılımcının eğitim aldığı Selçuklu Gelişim Teknoloji Akademisi ise İha Mekatronik, Siber Güvenlik, CBS Harita Okur Yazarlığı, Sedep Vefa Gençlik, Genç Kalemler Yazarlık ve Hitabet, Tarih, Hat Sanatları Atölyesi Takı Tasarım, Fotoğrafçılık, Müzik, Moda Tasarım, Organik Oyuncak Üretim atölyesi olmak üzere 12 branşta eğitim veriyor. Akademinin yaz dönemi kursları ise 31 Ağustos’ta sona erecek.