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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında hafta sonu Selçuklu’nun farklı noktalarındaki alışveriş merkezlerinde vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’daki alışveriş merkezinde yer alan iş yerlerini ziyaret ederek mağaza çalışanları ve vatandaşlarla hasbihal etti. Çocuklarla da özel olarak ilgilenen Başkan Pekyatırmacı, vatandaşlara karanfil takdim etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “HEMŞEHRİLERİMİZLE BİR ARADA OLMAK İÇİN HER FIRSATI DEĞERLENDİRİYORUZ”

Hafta sonu bereketinin vatandaş buluşmalarıyla daha da arttığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “5 yıl boyunca şehre değer katacak hizmetleri kazandırdığımız Selçuklumuzda hemşehrilerimizle güzel gönül köprüleri kurduk ve hemen her fırsatta ilçe sakinlerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu dönemde ortak akıl ve gönül belediyeciliği anlayışı ile ilçemize eğitimden, sağlığa, spordan altyapıya kadar hemen her alanda güzel hizmetler kazandırdık. Amacımız yeni dönemde de hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destek ile Türkiye’ye ve dünyaya örnek belediyecilik hizmetlerini hayata geçirmek. Selçuklumuz için Konyamız için hayallerimiz var. Bu hayalleri inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve bu güzel projeleri hayata geçirmeyi nasip etsin” dedi.

Ziyaretlerde Başkan Pekyatırmacı’ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, AK Parti Selçuklu İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.