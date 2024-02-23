·Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında, İslam Aleminin kandilini tebrik etti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında şu cümlelere yer verdi.

“Regaib ve Miraç Kandillerimizi idrak ettikten sonra Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili’ne kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Yüce Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğu, manevi değeri yüksek bu gecelerin kıymetini iyi bilmeliyiz. Bizlere yenilenme fırsatı sunan Berat Kandili’nin İslam alemindeki birlik ve beraberliğin artmasına vesile olmasını diliyorum. Kandiller, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği manevi değeri yüksek olan özel günlerdir. Af ve rahmet kapısının açık olacağı bu müstesna gecenin ibadet, tövbe ve dua ile geçirilmesi gerekiyor. Berat Kandili dolayısıyla, İslam âleminin sıkıntılarından arınması ve Filistin topraklarında yaşanan vahşetin bir an önce sona ermesi, milyonlarca mazlumun huzurunun sağlanması, silahların, bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren insanların güvenliği, açlık ve kıtlıkla sınanan masumların bu zorlukları bir an önce aşabilmesini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslâm âleminin Berat Gecesi’ni kutluyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert ve sıkıntıdan kurtulmasını diliyor; Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.