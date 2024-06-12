Mobil Başkanlık Ofisi ile başkanlık makamını vatandaşların ayağına götürmeyi sürdüren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Kentte yaşayan sığınmacılar için su tarifesi ve nikah işlemi ücretlerine aldıkları zam kararından dolayı hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Arı, “Bize yolsuzluk yaptı diye değil de şehrin menfaatleri için attığımız adımdan dolayı eğer bir zarar gelecekse vallahi de gelsin.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarla yüz yüze görüşüp taleplerini en kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla başlattığı 'Mobil Başkanlık Ofisi' uygulaması ile birlikte makamını her hafta sokağa taşıyor. Başkan Arı bugünde Ziraat Bankası önüne yerleştirilen Mobil Başkanlık Ofisi’nde yüzlerce vatandaşla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Ünlü Sanatçı Mithat Körler’in de ziyaret ettiği ofiste vatandaşlarla sıcak bir ortamda sohbet eden Arı, “Şu ortam Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Belediye başkanı sokakta başkanlık ofisi kuracak. Var mı ikinci Türkiye’de? Böyle bir belediye başkanınız var. Çünkü ben dün bunu vaat etmiştim. ‘Ben sizden kopmayacağım’ demiştim. Zaten belediyede görüşüyoruz ama belediyeye gelemeyen hemşehrilerimiz için bu ofisi kurduk. Zaten ben hep sokaktayım. Ama bu Nevşehirlilerin işine gelirken birilerinin işine gelmiyor. Kolay ulaşılabilir, kolay sorun anlatılabilir bir belediye başkanı işlerine gelmiyor. Onlara göre belediye başkanı bir grup insanla oturur, onlarla yer içer, onların dediğini yapar, rant imkanlarını oluşturur. Ya vatandaş? O önemli değil seçime iki ay kala vatandaşa giderler. Dolayısıyla ben herkesin belediye başkanıyım. Bu şehirde kimse benden ayırım görmeyecek. Çünkü beni bu şehirde farklı siyasi partilere gönül verenler belediye başkanı yaptı. Bu tavırda hareket edeceğim. Şehrin menfaatleri birinci önceliğimdir.” diye konuştu.

‘BİR DEĞİL BİN RASİM ARI BU ŞEHRE FEDA OLSUN’

Başkan Arı, Mobil Başkanlık Ofisi’nde sohbetleri sırasında çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen meclis toplantısında sığınmacılar ile ilgili aldığı bazı kararlardan dolayı hakkında soruşturma açıldığını anlatan Arı şöyle konuştu:

“Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer bu şehrin menfaatleri için dün bedel ödediğim gibi bundan sonra da bir bedel ödemek gerekirse bin Rasim Arı bu şehre feda olsun. Bir daha bedel öderim. Ama benim buradaki tek şeyim şu. Nevşehirli bu işin bilincinde olsun. Nevşehir'in menfaatine attığımız adımlarda eğer şu veya bu sebeple, şu gerekçeyle veya bu gerekçeyle birileri bunu bizim aleyhimize kullanacak olur da şehirde, millet de farklı gerekçelerle, siyasi gerekçelerle bunun arkasında durmazsa o zaman ben millete hakkımı helal etmem. Çünkü biz babamızın hayrına, kendi menfaatimize değil şehrin menfaatine, şehrin hakkını ve hukukunu korumaya yönelik adımlar atıyoruz. Şehrimizdeki göçmenler, sosyal sıkıntılara, sosyolojik yapıyı bozacak bir ortam oluşturmasın diye biz bu tedbirleri aldık. Bunun tedbirini almak bir belediye başkanının en önemli görevlerinden bir tanesidir. Eğer bu tedbiri aldık diye birileri de bize düşmanlık edecekse o düşmanlıkta bizim başımız gözüm üstüne. Bazı arkadaşların söylediği gibi ‘sen Ensar değil misin?’ Ya ben Ensar’ım ama artık misafirlik de belli bir yere kadar. Eğer evinize aldığınız misafir sizin huzurunuzu bozuyor ise ne yapacaksınız? Nevşehir'de hepimizin evi. Eğer benim sosyolojik yapımı ve toplumun huzurunu bozacak düzeye ulaşmışsa bununla ilgili tedbir almak da o evin geçici emanetçisi olarak bize düşer, bana düşer. Ben bunun tedbirini aldım. Herkes bunu böyle bilsin. Bununla ilgili bugün soruşturma açtıklarına dair evraklar geldi. Veremeyeceğimiz bir hesap yok. Arkadaşlar bize yolsuzluk yaptı diye değil de şehrin menfaatleri için attığımız adımdan dolayı eğer bir zarar gelecekse vallahi de gelsin.”