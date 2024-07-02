Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile oynayacağı müsabakayı Nevşehir Belediyesi tarafından kurulacak dev ekrandan izleyecek 3 çocuk ve gence tablet, bir kişiye ise bisiklet hediye edeceğini açıkladı.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi olarak, UEFA EURO 2024 Futbol Şampiyonası’nda Türkiye - Avusturya maçı için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine dev ekran kuracaklarını ve burada hep birlikte maç izleyerek ay yıldızlı takımımıza destek vereceklerini söyledi.

2 Temmuz Salı günü saat 22.00’de başlayacak olan müsabakayı izlemek için gelecek olan tüm vatandaşlara Türk Bayrağı hediye ederek çeşitli ikramlarda bulunacaklarını kaydeden Arı, Avusturya karşısında çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek takımımızı desteklemek için tüm Nevşehirlileri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine davet etti.

A Milli Takımının yeniden tarih yazacağına tüm kalbiyle inandığını belirten Arı, ayrıca müsabakayı izlemek için alana gelecek olan çocuk ve gençlere üzerlerinde numara yazan biletler dağıtılacağını ve bu biletler arasında çekilecek kura ile birlikte 3 çocuk ve gence tablet bir kişiye ise bisiklet hediye edeceklerini duyurdu.