CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile belediyelerin iş yapmalarının önünün kesildiğine vurgu yaptı. Birlik ve beraberlikle her türlü sorunun üstesinden gelineceğinin mesajını veren Şadi Öztürk, “Kamunun yararına çalışmamızın önünde hiçbir şey engel olamayacaktır” dedi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle Kültürpark Özgen Çay Bahçesi’nde geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Arife günü düzenlenen etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş kadın kolları, gençlik kollarının yanı sıra esnaf oda başkanları, muhtarlar, mahalle temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

SORUNLAR DAYANIŞMA İLE ÇÖZÜLÜYOR

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada birlikteliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Uzun zamandır görmediğimiz kalabalıklarla birlikteyiz. İktidar olmak biraz da böyle bir şey. İktidar olmanın, yönetmenin duygusu, kendi arkadaşlarının ve yoldaşlarının karar verme süreçlerinde yer almanın duygusu bambaşka bir şey. Artık sorunlara çok daha hızlı çözümler üretiyoruz. Bu sayede sorunlara daha hızlı çözümler üretebiliyor, vatandaşlarımıza daha kolay erişebiliyor, dayanışma içerisinde meseleleri çözmeye çalışıyoruz.”

“SOSYAL DEMOKRATLAR ENGELLERİ AŞMAYI BİLİR”

Yereldeki başarının geneli etkileyeceğinin iktidarın da farkında olduğuna dikkat çeken Şadi Özdemir, “İşte tam da bu yüzden, bizim başarılı olmamamız için ellerinden geleni yapıyorlar. ‘Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ adı altında yayınladıkları "bir şey yapmayın genelgesi" ile belediyelerin elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Eleman almayın, ihale yapmayın, iş yapmayın, konser yapmayın, tiyatro yapmayın gibi akla hayale gelmeyecek kurallarla bizi engellemeye çalışıyorlar. Aslında planları çok açık: "3 yıl boyunca hiçbir şey yapmayın, 3 yıl sonra seçim zamanı geldiğinde de zaten hiçbir şey yapamazsınız. Böylece biz de rahat rahat işimize bakarız" diye düşünüyorlar. Ama bilmiyorlar ki, sosyal demokratlar bu tür engelleri aşmayı çok iyi bilir. Bizim yoldaşlarımız 12 Eylül zindanlarını aşmış, önlerine konulan her türlü engeli bertaraf etmişlerdir. Biz de aynı şekilde, bu engelleri aşacağız” dedi.

Bu zorlu şartlara rağmen birçok açılış ve sosyal projeyi hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini altını çizen Başkan Şadi Özdemir, hiçbir engelin iyi şeyler yapmalarının önüne geçemeyeceğini vurguladı.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR NİLÜFER’DEKİ RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Nilüfer’in sosyal projeleriyle, kültürüyle, sanatıyla ve şehircilik anlayışıyla Türkiye’yi aşmış bir marka kent olduğunu dile getiren Şadi Özdemir, Nilüfer’in risk altında olduğu uyarısında bulundu. İlçede yaşanan sorunları göç yoğunluğu, sanayinin belirli bölgelerde yoğunlaşması, tarım alanlarda kaçak yapılaşmanın arması ve kırsala doğru kontrolsüz yapılaşmanın yayılması olarak sıralayan Başkan Özdemir, “Yeşile, doğaya, kültüre, sanata, şehre karşı çok büyük saldırılar var. İşte bu yüzden, hep birlikte, el ele, omuz omuza vererek, dayanışma içerisinde bu saldırıları durduracağız. Buradan herkese açıkça söylüyoruz: Biz bu tarım alanlarına bir tek çivi çaktırmayacağız. Çakılan çivileri de atacağız. Çünkü 20-30 sene sonra yan sanayide ürettiğimiz sacları yiyemeyeceğiz. Bize yine domates lazım, tahıl lazım, fasulye lazım. Hasanağa enginarı bizim çocuklarımıza da lazım. O yüzden tarımı ve tarım alanlarımızı korumaya kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

KAMUNUN HAKKI KAMUYA TAŞINACAK

İlçedeki kentsel dönüşüm nedeniyle yaşanan sorunlara da değinen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Adeta obezleşmiş yapılaşmalar mevcut. Bunların getirdiği büyük sorunlar var. Yeşil alan, sosyal donatı alanı azaltmaları, yaşam standardını düşüren yapılaşma oluşmuş durumda. Buna yönelik, bu yapıları yapmaya çalışan arkadaşlarımız bunun bedellerini ödeyecek ama bir şekilde bunu çözmek zorundayız. Çünkü, orada birtakım yapılar var ve bu yapılardan satın almış insanlar var. Bu yapıları yapmaya çalışanlar bunun bedelini ödeyecekler. Ancak bir yandan da bu sorunu çözmek zorundayız. Bizim hiç kimseyi düşünmek zorunda olmadığımız doğru. Ne o yapıyı yapanı ne de o yapıya izin vereni de ama oradan konut satın almış vatandaşımızın da mağdur olmasına göz yumamayız” açıklamasında bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ne vurgu yaparak, bu yolda dahili ve harici bedbahtların her zaman olacağını dile getiren Şadi Özdemir, “Ancak şunu unutmasınlar ki, hiçbiri, kamu yararını korumamızın, kamunun hakkını kamuya taşımamızın önünde engel olamayacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

YEŞİLTAŞ: İKTİDARIN ARİFESİNDEYİZ

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise konuşmasında, Adalet Yürüyüşü’nün 7. yıldönümünü anarak Türkiye’deki adaletsizliklere dikkat çekti. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, ekonomik sıkıntıların ve adaletsiz uygulamaların yaygınlaştığını belirten Yeşiltaş, “Partimiz halkın sorunlarına çözüm üretmek çalışıyor. Yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarılar da bunun en güzel göstergesi” diyerek iktidarın arifesinde olduklarını dile getirdi.

BURSA’DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI HAYATA GEÇTİ

Bursa’da sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdiklerini ve birlikte daha güzel günler inşa edeceklerinin mesajını veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, kent anayasası ile Bursa’yı daha yaşanabilir bir hale getireceklerini ve kimseyi ötekileştirmeden hizmet edeceklerini dile getirdi. Mustafa Bozbey, insan öncelikli belediyecilik anlayışının tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini sözlerine ekledi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN UMUTLU MESAJLAR

Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullara ve adaletsizliklere dikkat çeken CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise, AKP iktidarının yarattığı sorunların çözümü için CHP’nin mücadele ettiğini belirtti. Toplumun beklentilerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Sarıbal, bu beklentileri karşılamak için dayanışma içinde çalışmaları gerektiğini vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise 20 yıllık AKP iktidarının sorunlarına değinerek, CHP’nin yerel yönetimlerde başlattığı değişimin Türkiye geneline yayılması gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerine dönüşün başladığını kaydeden Öztürk, bu dönüşümü Türkiye ittifakı ile taçlandıracaklarını ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan da yaptıkları konuşmalarda ilçelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti.