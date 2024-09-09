Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde, okul hayatına yeni başlayan öğrencilerin heyecanına ortak olarak, yeni dönemde başarılar diledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle buluştu. Başkan Şadi Özdemir, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olmak için, Nedim Öztan İlkokulu ile İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaretlere, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Tezcan Öztürk, Okan Şahin, Emre Karagöz, Mahmut Demiröz ve Zerrin Güleş de katıldı.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi. Öğrencilere, “Siz bizim geleceğimizsiniz”, diyen Şadi Özdemir, onlardan Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığından ayrılmamalarını istedi.

Ziyaretleri esnasında okul yöneticileriyle de görüşen Başkan Şadi Özdemir, eğitime verilebilecek destekler konusunda fikir alışverişinde bulundu. İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu ziyaretinde Başkan Şadi Özdemir bir de sürprizle karşılaştı. İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu Müdürü Köksal Bülbül, Başkan Şadi Özdemir’e ziyaret anısına saz dinletisi sundu.