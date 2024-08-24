Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, düzenlenen atölyede Başkan Şadi Özdemir ile birlikte pizza yaptı. Şadi Özdemir, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, Gastro Akademi ve Coi Pizza iş birliğinde düzenlenen Pizza Workshop etkinliğinde özel gereksinimli bireyler hem hünerlerini sergiledi hem de doyasıya eğlendi.

Gastro Akademi’de düzenlenen bu özel etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Gastro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ziya ve Coi Pizza Şirket Sahibi İrfan Yalçın katıldı. Organizasyonda eğitmenleriyle birlikte hummalı bir çalışmayla hamur yoğuran çocuklara Başkan Şadi Özdemir de eşlik etti. Özel gereksinimli çocuklar Başkan amcaları ile birlikte hazırladıkları pizzaları, hep birlikte afiyetle yediler. Pizzalarını tadarken Başkan Şadi Özdemir ile sohbet eden çocuklar, organizasyonun sonunda sertifika sevinci yaşadı.

“DAHA KIYMETLİ BİR HİZMET YOK”

Etkinliğin ardından Gastro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ziya ve Coi Pizza Şirketinin sahibi İrfan Yalçın ile görüşen Başkan Şadi Özdemir, özel gereksinimli çocuklar için yapılan hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, özel gereksinimli bireyler için yapılan etkinlikleri daha görünebilir hale getirerek toplumda bir farkındalık sağlanması gerektiğini ifade etti. Şadi Özdemir, “Onun için destek veren, ortam yaratan, eğitim veren sizlere ve diğer arkadaşlara toplumun müteşekkir olması lazım. Biz bunun bilincindeyiz. ‘Nilüfer’de neler yapabilir?’ konuşmalarında ilk önce burayı anlatıyorum. Otizmli çocuklarımız üretimin içinde olabilir, anlayışını göstermek o çocuklara destek olmak kadar önemli” diye konuştu.