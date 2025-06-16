Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin Kosova'daki kardeş kenti Peja'nın 16 Haziran Kurtuluş Günü törenlerine katılarak, iki şehir arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kosova'nın Peja kentinde düzenlenen 16 Haziran Kurtuluş Günü törenlerine katıldı. Başkan Şadi Özdemir’e Kosova ziyaretinde eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ile Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri Resul Tarman ve Ata Erk Şanlı eşlik etti.

Kurtuluş Günü nedeniyle Peja Belediye Meclisi’nde düzenlenen törene, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Peja Belediye Meclisi Başkanı Rexhep Kurtbogaj, İtalya'dan Cosenza Vilayeti ve San Giovanni in Fiore Belediye Başkanı Rosaria Sucurro, Karadağ'dan Ulcinj Belediye Başkanı Genci Nimanbegu ve Karadağ'dan Plav Belediye Meclisi Başkanı Alen Balic de katıldı.

Kosova'nın özgürlüğü uğruna hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başlayan programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Kosova ve Peja’nın kurtuluşunu anarken, aynı zamanda özgürlük, direniş ve onur mücadelesiyle yazılmış gurur verici bir tarihe de saygı duruşunda bulunuyoruz” dedi.

Peja'da kendilerini dostlar arasında evlerinde gibi hissettiklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, Kosova halkının özgürlük mücadelesinin tüm bölgenin umutlarını yeşerttiğini vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, “Nilüferliler ve Türkiye Cumhuriyeti olarak geleceğe dair ortak umutlarımızla yanınızda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehirlerimiz arasındaki kardeşlik, ortak tarihimiz, karşılıklı güvenimiz ve güçlenen derin bir insani bağdır" diyen Başkan Şadi Özdemir, “Barış ve refah ancak birlikte yürünerek ulaşılacak bir yoldur. Geçmiş, mücadeleyle yoğrulmuş bu coğrafyada, geleceği birlikte inşa etmek ortak sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Peja Belediye Meclisi Başkanı Rexhep Kurtbogaj da açılış konuşmasında, “Bu özel yıl dönümü, halkımızın özgürlük uğruna verilen yüce fedakarlıklarının hatırasını ve kurtuluş yoluna halkımızın yanında duran müttefiklerimize duyduğumuz derin minnettarlığı taşımaktadır” dedi.

Başkan Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediyesi heyeti, Peja Belediye Meclisi’nde düzenlenen törenin ardından kurtuluş günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklere de katıldı