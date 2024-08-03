Nilüfer Belediyesi Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kırsal mahallelerde düzenlenen “Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri”, “Kadınların Derdi Ne?” ve “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” etkinliklerinde Minareliçavuş Mahallesi’ndeki vatandaşlar ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, kırsal mahallelerde düzenlediği etkinlikler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yaz dönemi boyunca Nilüfer’in farklı mahallelerinde yaz boyu devam eden “Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri”, “Sağlıklı Yaşlanıyoruz”, “Kadınların Derdi Ne?” programları ile her yaştan ve cinsiyetten Nilüferli eğlenceli ve bilgilendirici bir gün geçiriyor. Minareliçavuş Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatandaşlarla sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi.

“Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri”nde kapsamındaki eğlenceli etkinliklere katılan Başkan Şadi Özdemir, kutu oyunları, şapka yapım, bez çanta ve çeşitli sanat atölyelerinin yapıldığı stantları da ziyaret etti.

ETKİNLİKLER KIRSAL MAHALLELERE TAŞINIYOR

Merkezdeki etkinliklere ulaşım imkanı kısıtlı olan kırsal mahallelerde yaşayanlar, “Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri” sayesinde eğlenceli ve eğitici bir gün geçiriyor. 3-14 yaş arası çocuklar, mahallelerde açık alanda yapılan etkinliklerde, çocuk hakları oyunları, ritim atölyeleri, kutu ve eğitsel parkur oyunları, kukla atölyeleri, sihirbaz gösterisi, yüz boyama, sokak oyunları ve açık hava yarışmalarıyla da gönüllerince eğlenerek yazın tadını çıkarıyor. “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” projesi kapsamında vatandaşlara kan şekeri, tansiyon ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapılırken; “Kadınların Derdi Ne?” programı ile kadınlar, toplumsal cinsiyet ve ebeveyn-çocuk ilişkilerine dair sorunlarını konuşma fırsatı buluyor.