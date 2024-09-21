Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit ve gazi derneklerini ziyaret ederek, her zaman destekçileri olduklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir vatan için canını veren şehitleri ve kahraman gazileri unutmadı. Başkan Şadi Özdemir 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Mihraplı Şehitlik Yerleşkesi’ni ziyaret ederek şehit ve gazi dernekleri ile bir araya geldi. Başkan Şadi Özdemir, bu anlamlı gün dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti.

Başkan Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Tezcan Öztürk ile birlikte ilk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’ne gitti.

Şehit ve gazilere her zaman minnet duyduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahramanlarımıza minnettar olduklarını söyledi. Başkan Şadi Özdemir, “Her zaman bizler için çok kıymetlisiniz. Şehitlerimizin emanetleri de bizler için kutsaldır. Kendimizi buradan ayrı görmüyoruz. Onların sorunlarını ve isteklerini yakından biliyoruz. Bizim kendi yaptığımız işleri de toplumsal görev olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Haşim Sivri de ziyaret nedeniyle Başkan Şadi Özdemir’e teşekkür etti. Şenol, “Bir ihtiyacımız olduğunda Nilüfer Belediyesi’nin elini üstümüzde hissediyoruz. Bundan da son derece mutluyuz” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir daha sonra Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına’yı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem’i ziyaret ederek yanlarında old