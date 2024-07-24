Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konak Mahallesi’ndeki Beşevler Taksi Durağı’nı ziyaret ederek, taksici esnafı ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konak Mahallesi’ndeki taksici esnafı ile buluştu. Beşevler Taksi Durağı’na yaptığı ziyarette, Başkan Şadi Özdemir esnafın hayır yemeğine de katıldı. Konak Mahalle Muhtarı Hale Çağan’ın da bulunduğu ziyarette, esnafın sorunlarını dinleyen Şadi Özdemir, bol kazançlı, kazasız belasız günler diledi.

Konak Mahallesi’nde vatandaşlarla da görüşen Başkan Şadi Özdemir, “Verdiğimiz hizmeti eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Bizler Nilüfer’in kaynaklarını Nilüferliler’e adil bir şekilde dağıtıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.