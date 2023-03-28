Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremden etkilenen Nurdağı’nda vatandaşları ziyaret ederek çalışmaları inceledi.GAZİANTEP (İGFA) -Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Nurdağı’nda hayat normale dönüyor. Yürütülen çalışmaları ve yapılan destekleri takip eden Başkan Fatma Şahin, çocuklarla sohbet etti, isteklerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin konteynır kentler için zemin ve çevre düzenleme, altyapı çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Şahin, depremzedelere yapılan destekleri, Ramazan ayı için yapılan çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.

Saha incelemeleri sonrası konteynır evleri geçen Başkan Fatma Şahin, depremde evlerini kaybetmiş ve konteynırda yaşamaya başlayan Ökkeş- Hatice Anar çiftini ziyaret etti. Ailenin 3 çocuğu ile bir süre sohbet eden Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı devam eden metal mutfak setini beraber açtı. Aile Başkan Şahin’e mutfak seti ve diğer destekler için teşekkür etti.

ŞAHİN: BÜTÜN EKİPLERİMİZLE DEPREMZEDELERİN EMRİNDEYİZ

Ailenin talep ve önerilerini alan Şahin, Nurdağı ve İslahiye’de depremzedeler için çalışmaların sürdürdüğünü aktararak, ihtiyaçların giderildiği, 1 sene sonra kalıcı konutlara geçileceğini, bütün ekibiyle depremzede vatandaşların emrinde olduklarını söyledi.