Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İnderesi Tabiat Parkında organize edilen ‘10 Muharrem Aşure Günü İftar Programı’na katıldı. Düzenlenen iftar programında Başkan Sami Er birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

MALATYA (İGFA) - 10 Muharrem’de düzenlenen Muharrem İftar Programına Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basrı, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, basın mensupları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ KURTULUŞ GÜNÜDÜR”

Muharrem ayının öneminden bahseden Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, “Böylesine güzel bir günde bizleri bir araya getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e hassaten teşekkür ediyorum. Bugün burada Muharrem ayı iftarını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem ayının, Aşure Günü’nün İslam tarihinde çok önemli bir gün olduğunu biliyoruz. Muharrem ayının 10. Günü kurtuluş günüdür. Hz. Nuh’un, Hz. Musa’nın ve beraberindekilerin kurtuluş günüdür. Tarihe baktığımız zaman 10 Muharrem aydınlığa kavuşmanın, tehlikeli bir sudan geçerek kurtuluşa ermenin, fırtınalı sulardan selamete eren geminin kurtuluş günüdür. Bu vesileyle tutulan oruçlarımız kabul olsun. Aşuremiz, Muharrem ayımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, iftar programında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “İnsanlık tarihinde eşi benzeri ender görülmüş yüce insanlar, çare kapılarının kapandığı ve sevgi rüzgârlarının tamamen kuruduğu sanılan zamanlarda Allah dostları Nebiler ve Veliler insanlık âlemine birer armağan ve kurtarıcı olarak gelmişlerdir. Muharrem ayı Hz. Hüseyin İmam Efendimizin ve 72 şühedasının 10 Muharrem 680 tarihinde Kerbela’da Emevi Halifesine biat etmediği gerekçesiyle katledilmesinin 1344 yılının hüzünlü bir manzumesidir.

Bu ayda yapılan ibadetlerin, hayır ve hasenetlerin Yüce Allah’ın huzurunda kabul edilmesini niyaz ediyorum. Bu güzel günü organize eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Valimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basrı ise, “Bizleri böyle güzel bir organizasyonda bir araya getiren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibine şükranlarımız sunuyorum. Muharrem ayının dünya üzerinde barış, sevgi ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tuttuğumuz oruçların Yüce Allah tarafından kabul edilmesini niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

“10 MUHARREM BİZİM VE TOPLUMUMUZ İÇİN BARIŞIN, ADALETİN VE HUZURUN SEMBOLÜ OLSUN”

Muharrem ayının tarihinden anekdotlar veren Başkan Sami Er, böylesine güzel günlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Sami Er, “10 Muharrem Müslümanlar ve toplumumuz için çok önemli bir gün. Bugün baskıya ve zulme başkaldırı günü. Bugün adaletsizliğe ve haksızlığa başkaldırı günüdür. Tarihimize baktığımız zaman Muharrem ayında birçok olaylar yaşanmıştır. Fakat bizim aklımıza ilk gelen Kerbela’da Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimizin başına gelenler, Hz. Hüseyin Efendimiz ve ehlibeytinin zulme uğraması, katledilmesi aklımıza gelir. Onların zulme başkaldırısı aklımıza gelir.

Bilindiği gibi Aşurede çeşitli renklerde ve tatlarda yiyecekler var. Bizler toplumda her zaman ‘renklerimizin, dillerimizin, dinlerimizin, meşreplerimizin farklılıkları zenginliklerimizdir’ deriz ama maalesef bunlar tarihten bu yana bizim zenginliğimiz iken bir çatışma aracı haline getirilmiştir. Her zaman hak ve batılın mücadelesi olmuştur.

Bizlerde 10 Muharrem Günü dolayısıyla çok değerli Dedelerimiz ve STK temsilcilerimiz ile toplandık. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünün her zaman bizim ve toplumumuzun için barışın, adaletin ve huzurun sembolü olsun” dedi.