Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Esenlik şirketimiz tarafından her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında gerçekleştirilen ‘Geleneksel Muharrem Ayı Aşure Dağıtım Programı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

MALATYA (İGFA) - Burada vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Sami Er, “Muharrem ayının milletimize, ülkemize hayırlar, bereketler, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Aşure dağıtımı öncesinde Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek, dualar etti.

“MUHARREM AYININ ÖNEMİNİ BİLİYORUZ”

Muharrem ayının öneminden bahseden Başkan Sami Er, “Kıymetli hemşerilerim öncelikle Aşure Programımıza hoş geldiniz. Her zaman ‘toplumda renklerimizin, dillerimizin, meşreplerimizin, farklı olması bizim zenginliklerimizdir’ diyoruz. Aşurenin de içerisinde nasıl ki değişik tatlar, renkler ve Allah’ın verdiği birçok nimetler var. İşte toplumumuzu da aynı buna benzetiyoruz. Muharrem ayı bizim için çok önemli bir aydır. Hz. Hüseyin Efendimizin çektiği çileleri, ehlibeytinin çektiği eziyetleri biliyoruz. O nedenle Muharrem ayının önemini biliyoruz.

Tekrardan Aşure programına geldiğiniz için siz değerli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Muharrem ayının milletimize, ülkemize hayırlar, bereketler, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik Şirketi tarafından 19 Temmuz 2024 Cuma Günü Saat 14.30’da Malatya Park AVM önünde Tek Adımda Çözüm (TAÇ) Merkezinin bulunduğu alanda ‘Aşure İkramı’ yapıldı.

Ayrıca Vilayet, Yeşilevler, Onbin Konutlar, Cemevi, Fahri Kayahan, 100. Yıl, Kernek, Başharık, Kuyuönü, Eski Malatya, Paşaköşkü ve Yeşilcam olmak üzere 12 Esenlik şubesinde market görevlileri tarafından vatandaşlarımıza aşure ikramı yapılıyor.