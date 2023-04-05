Outdoor Türkiye Platformu yöneticileri Hatay Büyükşehir Belediye Afet Koordinasyon Merkezine gelerek deprem sonrası Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili hazırladıkları projelerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş’a sunarak bilgi verdi.HATAY (İGFA) - Dünyanın ilk Outdoor aktivite ve yaşam platformu olduklarını ve bu sene eylül ayında Kapadokya’da yapılması planlanan Outdoor Fest2023’ün rotasını Hatay’a çevirdiklerini söyleyen platformun kurucusu İlker Tulunay, bu yıl Kapadokya’ya döneceklerini ancak Hatay’a dokunmak istediklerini söyledi.

Eylül’ün son haftası “Hatay Omuz Omuza” demek istiyoruz. Hatay’ın Outdoor’a yatkınlığını, gastrolojisini, yer altı ve yerüstü zenginliklerini, medeniyetini, arkeolojisini tanıtacaklarını belirten Tulunay, "Yine içinde atölye etkinlik ve konserlerin de olacağı hem bölge halkına moral hem de kendi araçlarıyla konaklamaya gelen insanların bölge halkıyla kaynaşması ve ekonomiye katkısını sağlayacak “Outdorfest Hatay 2023 Omuz Omuza’yı sayın başkanımızın önderliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sonraki yıllarda da tüm gelirleri Hatay’daki depremzede çocukların eğitimi ve geleceği için kullanılacak “Hatay Omuz Omuza” projesinden çıkıp “Hatay Elele” olarak sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.

“HEP BİRLİKTE HAYATA VE HATAY’A TUTUNACAĞIZ”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ise, Outdoor Türkiye Platformu yöneticilerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Omuz omuza yürüyerek, gönülden gelen şekilde elele verip Hatay’ımızı ayağa kaldıracaklarının sözünü veren Başkan Savaş, "Yaklaşık 2 aydır çok acı çektik, çok canlar kaybettik, çok yas tuttuk. Eski ritmimizi bulmaya çalışıyoruz. Biz Hatay için vazgeçemeyenlerdeniz. Biz Hatay var oldukça Hatay’dan vazgeçmeyeceğiz, Hatay’ı ayakta tutmaya çalışacağız. Hatay’da eylülden itibaren sanat da kültür de spor da yaşayacak ve gündelik hayata yavaş yavaş dönmeye başlayacağız. Ama bunu yaparken, hep birlikte geleceğe koşmak, umutlu olmak çok önemli bir değer. Hatay’ımız için çalışıyoruz ve üretiyoruz. Hatay’ı eskisinden daha güzel hale getireceğiz. Umut olacağız, umutlu olacağız ve vazgeçmeyeceğiz. Hatay bizim ve bu Hatay’ı bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vazgeçilmeziydi. Vazgeçmeyeceğiz, hep birlikte hayata ve Hatay’a tutunacağız" diye konuştu.