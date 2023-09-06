Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Defne ilçesine bağlı Subaşı, Turunçlu, Özbek ve Döver Mahallesi muhtar ve sakinleriyle görüşerek Sümerler Mahallesi Kocaeli Gebze Alışveriş Merkezi esnaflarını da ziyaret etti.HATAY (İGFA)- CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Savaş, deprem sonrası vatandaşların yaşadığı sorunları tek tek dinleyerek yürütülen çalışmalar ve projeleri anlattı.

Lütfü Savaş, Hatay'ın son zamanlardaki verilere göre Türkiye'nin en kurak 4 ilden biri olduğunu, deprem nedeniyle de su kuyularının kuruduğunu veya yer değiştirdiğini dile getirdi. İçme suyu için yeni kuyular açtıklarını anlatan Savaş, birçok sorunu adım adım çözdüklerini anlattı.

“İÇME SUYUMUZUN TAHLİLLERİ SÜREKLİ YAPILIYOR”

Hatay'ın her yerinde şebeke suyunun içilebilir olduğunu vurgulayan Savaş, içme suyunun biyolojik ve kimyasal tahlillerinin sürekli yapıldığının altını çizdi.

Tahlil sonuçlarının oldukça iyi çıktığını anlatan Savaş, depremden sonra su verilen bölgelerde suyun içilebilir olduğunu bildirdi. Belediye olarak su şebeke hatlarında onarımların devam ettiğini ancak yerinde ayrıştırma yapılan bölgelerde yıkım ekiplerinin alt ve üst yapıya büyük zarar verdiğini ifade etti.

“HER TÜRLÜ AYRIŞTIRMAYA KARŞIYIZ”

Ziyaretlerinde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Savaş, “Her türlü ayrıştırmaya karşıyız. Belediye olarak Hatay'ımızın hiçbir noktasını hiçbir vatandaşını bir diğerinden fark gözetmeksizin gayret ve özenle hizmetlerimizi devam ettireceğiz. İmkânlarımız kısıtlı olmasına rağmen sizler içim maksimum seviyede çalışıyoruz. Sıkıntılarınızı biliyoruz ama öncelikli olarak en elzem ihtiyaçlarınızı karşılamak için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

İl genelinde esnaflarla da sık sık bir araya gelen Savaş, Subaşı Mahallesi Samandağ yolunda yer alan şehrin ticari hayatına katkı sağlamak amacıyla deprem sonrası kurulan yeni çarşıda esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek istek ve tavsiyelerini dinledi.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde deprem sonrası kurulan Kocaeli Gebze Alışveriş Merkezinin esnafını ziyaret eden Savaş, çarşı esnafı ve müşterilerle bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm önerilerini anlattı.

Savaş, çarşı esnaflarına ve müşterilerine moral ve destek vererek bu zorlu süreçte birlikte hareket ederek daha güçlü olacaklarına olan inancını vurguladı.