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Yayladağı ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ziyaretlerinin siyaset amaçlı değil, sohbet ederek halkın ihtiyaç ve sorunlarını dinlemek, deprem sonrası sorunları yerinde tespit etmek amaçlı olduğunu söyledi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı ilçesine bağlı Kızılçat, Yukarıpulluyazı, Aşağıpulluyazı, Dusturu, Çandır ve Denizgören mahallelerinde muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Muhtarlar ev sahipliğinde gerçekleştirilen halk toplantılarında sevgi ve coşkuyla karşılanan Başkan Savaş, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek, sorunların çözümü için talimatlar verdi.

Vatandaşların su ve yol konularında yaşadığı sıkıntılarını dile getirmesi üzerine Başkan Savaş, kentten kırsala göç ve iptal edilen abonelikler nedeniyle HATSU’nun deprem sonrası gelirlerinin yüzde 40 seviyelerine kadar düştüğünü ancak iş yükünün 12 kat arttığını kaydederek, depremin yarattığı yıkımın alt yapıya büyük zarar verdiğini, aciliyet önceliğine göre çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Savaş HATSU'nun depremden en olumsuz etkilenen kurum olduğunu, Hatsu’nun giderlerinin büyükşehir bütçesinden sübvanse edildiğini de sözlerine ekledi.

DEPREMİN 10. GÜNÜNDEN BU YANA BOŞ DURMUYOR, ÇALIŞIYORUZ

Savaş, deprem sonrası 10. günden itibaren Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması ve sağlıklı bir şekilde inşa edilmesi için planlamalarını yaptıklarını dile getirdi.

Kanuna göre yıkılan yerleri yeniden inşa yetkisinin AFAD, Kızılay ve 8 Bakanlığa verildiğinin altını çizerek, Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerinin olmadığını ancak boş durmadıklarını, planlamalarını yaparak, hükümetle birlikte hareket ederek şehri tekrar aya kaldırmak için çalışacaklarını vurguladı.

Başkan Savaş'a ziyaretlerinde Yayladağı Esnaf Kefaret Odası Başkanı Nevzat Gonca, Yayladağı Belediye Meclis Üyesi Hasan Ay, HATSU Özel Kalem Müdürü Necmettin Çolakoğlu eşlik etti.