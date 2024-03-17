Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Belen, İskenderun ve Arsuz ilçe ziyaretlerinde yoğun ilgi ile karşılandı.HATAY (İGFA) - Hatay Belen'de ev ziyaretleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş; İskenderun’da otogar işletmecileri, sanayi esnafları, CHP Gençlik Kolları mensupları, Türkiye Emekliler Derneği üyeleri, Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı kanaat önderleri ve cemaatiyle buluşurken Arsuz'da ise muhtarlar, gençler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

15 yıllık belediye başkanlığı döneminde ilçelere yapılan hizmetleri anlatan Başkan Savaş, hayata geçireceği yeni projeleri hakkında ise önemli ayrıntılar paylaştı.

Hatay’ın tüm ilçelerine eşit ve adil yatırımlara imza attığını hatırlatan Savaş, “Esnafımızın yararına olacak bütün adımlarda varız, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Yeni otogarın yer seçimini esnafımız ile belirledik. Yeni otogar inşaatına en yakın zamanda başlayacağız.” bilgisini paylaşırken yeni otogarın İskenderun’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

“EMEKLİLERİMİZE SOSYAL TESİSLER KURACAĞIZ"

Ülke ekonomisindeki kötü gidişatın emeklilerin yaşam standartlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Savaş, “Zor dönemler yaşayan emekli ve yaşlılarımız için işletmesini kendilerinin yapacağı sosyal tesisleri her ilçemize kuracağız. Burada, okuma odaları, hobi merkezleri, atölyeler bulunacak. Bakıma muhtaç büyüklerimize gıda, ilaç desteğinde bulunup evde bakım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeklilerin, yaşlıların toplu taşımadan ücretsiz yararlanması uygulamasını devam ettirecek, onlar için tur organizasyonu, çeşitli etkinlikler düzenleyerek yaşlılarımızın evlere, konteynerlere hapsolmasını engelleyeceğiz. Büyüklerimizin düşüncelerine ve görüşlerine önem veriyoruz. Biz bir aileyiz, hemşerilerimizle kucaklaşarak büyüyen sevgi bağımız var. Bu sevgi ile ayakta duruyoruz.” sözleriyle sosyal belediyecilik anlayışına devam edeceklerini vurguladı.

“HATAY’IN TÜM RENKLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Hatay’ın farklı kimliklerinin bir arada yaşaması için mücadele ettiğini aktaran Savaş, “Biz bütün renklerimizle Hatay olmaktan gurur duyuyoruz. Kardeşliğimiz bizi ayakta tutan en büyük değerlerimizdendir. Bu değerlere sahip çıkarak bugünlere geldik. Hristiyan vatandaşlarımızda bizim canımız. Her zaman onların da yanındayız. Atalarımızdan miras kalan birlikte yaşama kültürünü biz de daha da güçlendirerek bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz.” dedi.