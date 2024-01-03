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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, il genelinde yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek adına yaptığı ilçe ziyaretlerinin son durağı Payas oldu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş gerçekleştirilen ziyaretlerde Kozludere, İstiklal, Karbeyaz ve Karacami Mahallesi’nde muhtar ve vatandaşlar ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Farklı mahallelere yaptığı ziyaretlerde bölge halkının sıkıntılarını yerinde dinleyen Savaş, şuana kadar yapılan ve önümüzdeki aylarda yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

BAŞKAN SAVAŞ’TAN PAYASLI HEMŞEHRİLERİNE MÜJDE

Konuşmalarında 2024 yılı hizmet tablosunu değerlendiren Başkan Savaş, özellikle Payas ilçesinin içme suyu problemlerini ortadan kaldıracak olan yeni içme suyu hattı döşeme çalışmasının yapılacağı müjdesini vererek yaz ayları öncesinde çalışmanın başlayacağını söyledi. Ayrıca çalışma sayesinde bölge halkının rahat bir nefes alacağını ve içme suyu deposunun da yapılacağını aktardı.

Yapılacak olan çalışmaların eşit ve bütünleyici hizmet anlayışı ile 15 ilçede devam ettiğini vurgulayan Başkan Savaş, gerçekleşen hizmetlerin kanunlar çerçevesinde ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan alanlarda bütün ekiplerin durmadan gayretle çalışmalar yaptığına dikkat çekti.

6 Şubat depreminin Hatay’ı önemli derecede etkilediğini ve depremzede bir belediye olarak her alanda önemli adımlar atıldığını savunan Savaş, vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemeyi tercih ettiğini ifade ederek sosyal belediyecilik anlayışı ile parti gözetmeksizin her ilçede hizmet çıtasının belirlendiğini kaydetti.