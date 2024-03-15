Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 2000 Evler Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde bulunan Aile Sağlık Merkezlerini ziyaret etti. Burada çiçek verdiği sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Savran, doktor bir belediye başkanı olarak vatanın her köşesinde 84 milyon vatandaşa sağlık hizmeti sunmak için fedakârlık ve kahramanlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladığını belirtti.

Tarih boyunca gerektiğinde canları pahasına vatandaşların yardımına koşan sağlık teşkilatının, geçtiğimiz yıllardaki korona virüs salgını ve yaşanılan depremlerde en ön safta yer aldığını belirten Savran, “Gerek salgın döneminde gerekse de depremlerde toplumumuzun canı ve sağlığı için ailelerinden, yaşantılarından, hatta canlarından fedakârlık eden sağlık çalışanlarımızın bu emeklerine minnettarız. 65 gün 24 saat olağan üstü şartlarda, kendi sağlığını tehlikeye atarak milletimize şifa vermek için çalışan sağlık ordumuzun tüm kahramanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Tıp Bayramını kutladığımız bu günde, görevi başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, ‘önce insan’ diyerek sağlımız için yorulmadan, fedakârca emek vermeye devam eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.