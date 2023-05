Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.MERSİN (İGFA) - Kongre ve Sergi Sarayı Kır Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Seçer, etkinlik sayesinde çok güzel bir topluluğun bir arada olduğunu söyledi. Mersin’de yaşamanın çok keyifli olduğunu dile getiren Başkan Seçer, çocukların mutlu olmasını her şeyden fazla istediklerini kaydetti.

“Mersinimiz çok güzel. ‘Çöp, çukur, çamur’ diyenlere kulak asmayın”

Kendisinin de bu keyfi aldığını ifade eden Başkan Seçer “Her şeyiyle çok güzel bir kentte yaşıyoruz. Siz ‘Çöp, çukur, çamur’ diyenlere çok kulak asmayın. Hasetlerinden yapıyorlar bunu. Mersinimiz çok güzel. Mersinimiz emin olun siyaset üstü bir yer” dedi.

“Oyunuzu hizmete, liyakata, dürüstlüğe verin”

Mersin’in her bölgeden göç alan bir yer olduğunu ve büyün yurttaşların kendisi için aynı önemde olduğunu dile getiren Başkan Seçer, “Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan, Al Bayrak altında bu vatan üzerinde yaşayan ve vatanını seven, vatanı için mücadele eden her birey, her kardeşimiz bizim başımıza tacıdır. Mersin’le fazla oynamamak lazım. Size sözüm olsun; ben Mersin’de vatandaşlarımızın takdiriyle belediye başkanı olduğum sürece hiçbir kötü niyetli siyasetçi Mersin’e kötülük yapamayacak. Çok deneyenler oldu. Oy uğruna siyasi istikbal uğruna Mersin ile ilgili çok oyunlar oynandı. Ama biz bunları olgunlukla karşılayacağız. Bir seçim atmosferi var. Allah herkese akıl fikir vermiş. İnsanlar 1 hafta sonra sandık başına gidecek. Aklını kullanacak, bir de vicdanının sesini dinleyecek. Sandık hesap günüdür, siz de bir hüküm vereceksiniz. Lütfen aklınızla, vicdanınızla hükmünüzü verin. Hizmete, çalışmaya, azme, dürüstlüğe, liyakata, sevgiye verin. Benim sizden belediye başkanı olarak arzu ettiğim bu” diye konuştu.

Depremzedeler dahil 750 Çölyak hastasına destek veriliyor

Yaklaşık 3 yıldan bu yana Çölyak hastalarına glütensiz ürünler ulaştırdıklarını söyleyen Başkan Seçer, deprem sonrası Mersin’e gelen depremzede vatandaşlar içerisinde de Çölyak hastalarının olduğunu belirterek, onlara da aynı desteğin sağlandığını söyledi.

Başkan Seçer, “Bu rahatsızlığı olan vatandaşımızın dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Biz ‘Sen hangi partiye oy verirsin, senin meşrebin ne, senin mezhebin ne?’ diye sormayız. Hep bundan uzak kaldık, kalmaya da devam edeceğiz. Şu anda Çölyak rahatsızlığı ile mücadele eden vatandaşlarımızın her birine kişi başı haftalık 21 ekmek ve aylık 3 kilo un dağıtımı yapıyoruz. Aylık olarak da 42 bin ekmek ve 1500 kilo un dağıtımını belediye olarak ekmek büfelerimizden vatandaşlarımıza sağlıyoruz. Geçtiğimiz ay 750 adet glütensiz gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştirdik. Bunların içerisinde depremzede yurttaşlarımız da var. Dertlerimizi beraber oturacağız, konuşacağız. Mücadelemizi beraber yapacağız. Devlet olmanın en büyük özelliklerinden biri de sosyal olmak, toplumla iç içe olmak” dedi.

“İki ayağıma, iki elime yapıştılar yine zapt edemediler”

Görevde olduğu 4 yıldır türlü engellemelere rağmen hizmet yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerinin altını çizen Başkan Seçer, “İki ayağıma, iki elime yapıştılar yine zapt edemediler. Belime yapıştılar, koşacağım. Zapt etmeye çalıştılar, Allah’ın izniyle tutamadılar 4 yıldır, zaten bundan sonra hiç tutamazlar. Benim amacım; beni anlayan bir Cumhurbaşkanı olsun, bir hükümet olsun. Çünkü adalet istiyoruz. Mersin Türkiye’nin 5. , 6. sırada vergisini veriyor, ama 24. sırada yatırım alıyor. Neden bize destek gelmiyor da Konya’ya, Gaziantep’e, Kayseri’ye gidiyor? Ayıp olmuyor mu biraz? Mersinlilere haksızlık olmuyor mu? Bu kente hükümetler farklı bakacak. İnşallah onu da sağlayacağım belediye başkanınız olarak. Bundan emin olabilirsiniz. Kendi hükümetim olsun, kendi Cumhurbaşkanım olsun belediyemize, memleketimize her türlü katkıları fazlasıyla alacağız” dedi.

Başkan Seçer, ‘Evde Sağlık’ ve ‘Dostane-Refakatçi Evi’ hizmetini anlattı

Konuşmasında, Evde Sağlık Hizmeti ve Dostane hizmetinden söz eden Başkan Seçer, bu çalışmanın kıymetini evde hastası olan kişilerin çok daha iyi anlayacağını belirterek “Çocuğu burada veya bir başka ilde, 80-90 yaşında ablam, teyzem, annem, nenem, dedem. Bunları kimseye muhtaç etmeyiz, biz varız, Mersin Büyükşehir Belediyesi var. Bunu arkadaşlarınızla konuşun. Ayrıca merkezde hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızın refakatçileri kalacak yer bulamıyor. Arabada yatıyor, hastane koridorlarında yerde yatıyor. Alo 185’i arayacak sadece kendini tanıtacak. Mersin Belediyesi garajdan alacak kalacağı yere yerleştirecek. Kaldığı süre boyunca da ona yardımcı olacak, 45 güne kadar da konuk edebiliyoruz bir hasta yakınını” dedi

“Bizi eğitim kurtaracak, cehalet değil”

Anne-babaların çocuklarını Büyükşehir Belediyesi Eğitim Öğretim Destekleme Merkezleri’ne göndermelerini isteyen Başkan Seçer “Çocuklarınızı eğitim merkezlerimize gönderin, ücretsiz. Bir ailenin 20-25 bin TL dershane gideri olur. Bakın Mersin Belediyesi bu imkanı sunmuş. Bizi eğitim kurtaracak, cehalet değil Çocuklarınız gitsinler güzel üniversitelerde okusunlar. 350 öğretmenimiz var hepsi alim insanlar. Psikolojik destek sunan uzmanlarımız, sosyologlarımız var. Biz bir aileyiz, lütfen rahat olun bizden yana. Sizin çocuklarınızın beyni kötü şeylerle yıkanmaz, ideoloji ile yıkanmaz. Bizim rengimiz belli, söylüyoruz. Biz bu ülkeyi kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidiyoruz, bizim yolumuz belli. Düşürmeyin böyle tarikatların cemaatlerinin kucağına atmayın. Neler çekti ülke yıllardan beri” diye konuştu.

“Mersin Belediyesi herkesin belediyesidir”

Konuşmasının sonunda, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin herkesin belediyesi olduğunu vurgulayan Başkan Seçer “Ben herkesin belediye başkanıyım. Beni nasıl görürseniz; ağabey, baba, amca, büyük baba, küçük kardeş, herkes yaşına göre beni nasıl görüyorsanız görün. Biz bir aileyiz, hep beraber birlik olacağız, bütün olacağız, beraberlik içerisinde olacağız. Mersin’de, bu güzel kentte bu cennet kentte, her şeyimiz var. Çalışana ekmek çok, böyle bir kentte yaşıyoruz. Güzel insanımız, güzel kızlarımız, yakışıklı delikanlılarımız, her şeyimiz var bu şehirde. Allah her şeyi vermiş. Sizleri çok seviyoruz, çok sayıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan ise Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Başkan Vahap Seçer öncülüğünde Mersin’de yaşayan Çölyak hastası vatandaşlara her zaman destek olduğunu belirterek “Vahap Seçer Başkanım ailelerimizin dertleriyle, sıkıntılarıyla ilgilenip sağ olsun sonuna kadar desteklerini veriyor, inşallah bundan sonra sizler için daha da güzel hizmetler vermeye devam edecek. Biliyoruz ki buradaki Çölyaklı ailelerimiz bir ömür boyu glutensiz beslenmek zorunda. Ailelerimiz her şeyi yiyip içemiyor. O yüzden Başkanımız sizlerin hayatlarınızı kolaylaştırmak için ellerinden gelen bütün destekleri vermeye devam edecek” şeklinde konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, “Bütün Çölyaklı vatandaşlarımız ve glütensiz beslenen vatandaşlarımızla, özellikle çocuklarımızla eğlenceli bir gün geçirelim istedik. Mersin Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği ile ortaklaşa çalıştığımız bugünümüzde çocuklarımız için döner, dondurma gibi glütensiz yiyecekler ikramının yanı sıra müzik, palyaço gibi birçok etkinlikle destekledik” ifadelerini kullandı.

Mersin Bakkallar Odası Başkanı Ramazan Turan, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kente katkılarını ve sosyal belediyecilik projelerini çok beğendiğini ifade ederek, “Bu etkinlikleri destekliyoruz. Vahap Başkanımla beraber burada olmaktan gurur duyuyoruz. Sosyal belediyeciliği Mersin’e getirdi. Halkla iç içe, halkın ta kendisi. Mersin’in gururu oldu. Bu etkinlik çok güzel. Bu rahatsızlığı yaşayan insanlar bugünü bekliyorlar” dedi.

Emre Delibaş, hem ekonomik anlamda hem de ürünlere ulaşım anlamında çok rahat ettiklerini anlatarak, “Çölyaklı kızım var 8 yaşında. Çölyak hastalığı olan çocukların bu şekilde gündeme gelmesi, böyle güzel bir havada böyle güzel bir etkinlik yapılması çok güzel oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ekonomik anlamda oldukça katkıları var. Belediyemizin çölyaklı hastalar için vermiş olduğu ekmek ve un katkısı çok iyi. Çölyak ürünleri çok zor elde ediliyor. Büfelerde olması hem erişimimizi kolaylaştırıyor ayrıca ekonomik anlamda da büyük destek sağlıyor” dedi.