Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı'nın son günü Erdemli ilçesini ziyaret etti. Erdemli ilçesine bağlı İlemin, Karahıdırlı ve Dağlı mahallelerini ziyaret eden Seçer, burada Erdemli halkı ile bir araya gelip bayramlaştı.MERSİN (İGFA) - Seçer'e ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin, muhtarlar, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları eşlik etti.

“Mersin’i, Mersinlileri ve ülkemizi seviyoruz”

İlk ziyaretini İlemin Mahallesi'ne gerçekleştiren Seçer, İlemin halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Seçer, burada yaptığı konuşmada halk ile bir arada olmaktan, onlara hizmet etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Belediye başkanlarının çalışkan ve halkın içerisinde olması gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, “Biz de bunun bilincindeyiz. Seviyoruz işimizi. Görevimizi çok seviyoruz. Mersin’i, Mersinlileri ve ülkemizi seviyoruz. Bu ülkeye, bu kente hizmet etmek çok kutsal bir vazife bizim için. Bir belediye başkanının parayla pulla işi yoksa vatandaşının hayır duası ve seçimde desteğiyle enerji toplar” dedi.

“Biz vatandaşımızı seviyoruz. Her gittiğimiz yerde de vatandaşımızın bize ilgisi bize gösterdiği sevgi, saygıda bizi mutlu ediyor” diyen Başkan Seçer, bir belediye başkanının görevini sevmesinin çok önemli olduğunu belirterek “Görevini seviyorsa bir belediye başkanı uyumaz. Bayram, seyran, gece, gündüz kar, yağmur, soğuk dinlemez, tatili yoktur. Acısı tüm hemşerilerinin acısıdır. Birinin mutluluğu kendine de gelir. İnsanları sevmeyen adam iyi bir belediye başkanı olamaz. Biz insanları seviyoruz, halkımızı seviyoruz. Bu yolda görevde kaldığımız sürece başımız dik alnımız açık, bizleri destekleyenleri mahcup etmeden görevimizi en güzel şekilde yaparız. Hiç merak etmeyin, bize güvenin ve inanın” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizi hep beraber seviyoruz. Hep beraber de sahip çıkacağız”

Erdemlililerin çok çalışkan olduğunu dile getiren Başkan Seçer, Türkiye’nin de çalışkan insanlar sayesinde ayakta kaldığını söyledi. Seçer, “Bizim ecdadımız da böyle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülke için, bu vatan için, bizim büyük dedelerimizle, savaş meydanlarında göğüs göğüse mücadele etmiş, savaşları kazanmış, cumhuriyeti kurmuş. Bu bağımsız, şerefli ülkeyi bizlere emanet etmiş. Bizim de bu emanete ihanet etmeden görevimizi tam anlamıyla yapmamız lazım. Bizim milletimize yakışan da budur. Ülkemizi hep beraber seviyoruz. Hep beraber de sahip çıkacağız” diye konuştu.

“Desteklerimizde kadınlar öncelikli”

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları hizmetlerden söz eden Başkan Seçer, yol yapımdan, MESKİ’ye, sosyal hizmetlerden tarımsal desteklere kadar birçok alanda vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Söz konusu desteklerde kadınlara öncelik tanıdıklarının da altını çizen Seçer, “Kadınlara ben çok ayrı bir önem veriyorum. Çünkü bakıyorum kadınlar çok bir şeyler yapmak istiyor, gayret ediyor ama imkanları sınırlı. Bir yol gösteren, imkan sağlayan yok. Bunları bu insanlara sağlamak lazım” dedi.

“Yanlış iş yapmayayım diye gece uykularım kaçıyor”

Başkan Seçer, İlemin’deki halk buluşmasında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 11 bin kişinin çalıştığını belirterek, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ettiklerini söyledi. Çalışanlar arasında asla siyasi parti ayrımı yapılmadığının altını çizen Başkan Seçer, “Biz kimseye ayrımcılık yapmayız. İlemin’e hizmet ederken bu CHP’li bu MHP’li bu AK Parti’li diye ayrım yapmayız. Tembel insanlar var, bizim de vatandaş karşısında prestijimizi sarsıyor. Hemen hakkında soruşturma açarız. Çünkü onlar sizin paranızla maaş alıyor. Ben çalışıyorsam herkes bu belediyede çalışacak. Benim prensibim bu. Yanlış iş yapmayayım diye gece uykularım kaçıyor. Bu kadar titiz davranıyorsam en baştan genel sekreterden genel müdürden, greyder operatörüne kadar herkes çalışacak” dedi.

Ardından Karahıdırlı Mahallesi'ne giden Seçer, burada yaptığı konuşmasında, Hacıalanı’nda yaklaşık 10 kilometrelik yeni bir su kaynağı bulduklarını söyledi. Bu projeler için maddi kaynağa ihtiyaçlarının olduğunu fakat yeterli destek göremediklerini vurgulayan Seçer, “Biraz Büyükşehir’i desteklesinler, desteklemezlerse bile de biraz önünü açsınlar. Bunlar parayla, krediyle, hibeyle oluyor. İller Bankası CHP'li belediyeler dışında bütün belediyelere kesenin ağzını açmış. Hak, adalet, vicdan. Hacıalanı’na su getirme projesi 25 milyon TL’den aşağı değil. Bunun için destek, kredi lazım. Çünkü Sular İdaresi vatandaşın ödediği faturayla kendini dönderir. Bu bütün memleketlerde böyledir. İller Bankası parayı adaletle dağıtmazsa benim gibi belediye başkanları ‘Haksızlığa uğradım’ diye avazı çıktığı kadar bağırır” diye konuştu.

Başkan Seçer, Karahıdırlı’ya yapılan hizmetleri anlattı

Başkan Seçer, Karahıdırlı’ya yapılan yol yapım çalışmalarından bahsederek, “Karahıdırlı-Tömük Yolu 4 bin metre tek kat, Karahıdırlı-Çamlı Yolu 3 bin 500 metre çift kat. Yapılmadık yolunuz kalmamış. Bütün yollar Karahıdırlı’ya çıkmış. Karahıdırlı yollarında 740 ton asfalt kullanılmış. Demek ki hizmeti yapıyor Belediye” dedi.

“İşte hizmet böyle olur. Bu ülke böyle bir yere gelir”

Bölgedeki tarımsal hizmetlere de değinen Seçer, üreticilere sağlanan desteklerde de diğer hizmetlerde olduğu gibi hiçbir ayrımcılık yapılmadığını kaydetti. Seçer, “ İşte hizmet böyle olur. Bu ülke böyle bir yere gelir. ‘Sen şu partilisin’ demek CHP'nin CHP'linin kitabında yok. Arıcılık yapanda küçükbaş hayvancılık yapanda, ceviz yetiştiricisi de desteklenmiş. Ayrımcılık yok, her yere dokunmuşuz. Kadınlara hamur yoğurma makinası da gelmiş. Maşallah burada okuyan sayısı da çok. Demek ki ihtiyacı olan her şey yapılmış” ifadelerine yer verdi.

“Birkaç güne sinekle ilgili bir şikayet kalmaz”

Karahıdırlı ve diğer mahallelerde sinekle mücadele çalışmalarının sürdüğünü ancak geç yağışlardan ötürü ilaçlamanın etkisini gösteremediğini söyleyen Başkan Seçer, “Bu yıl bahar yağışlarından dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. İlaçladık yağmur düştü üstüne, ilacın tesiri gitti. İlaçlanıyor ama boşa gidiyor, yazık. Biraz da dönemsel bir artış var. Birkaç güne sinekle ilgili bir şikayet kalmaz. Sulama havuzları bu konuda bizim için inanılmaz bir sorun. Oralar sinek fabrikası. Durgun kaldığı zaman sinekler oraya bırakıyor yumurtayı. Eğer devir daim yaparsa çok büyük sorun. Etraftaki çöpler, kaldırılıp savrulan çöpler. Kurban döneminde şehrin içinde o kadar uyarı yapmamıza rağmen sokaklardan kan aktı. Sakatatlar çöp kutularının içinde. İşte sana karasinek, sivrisinek yuvası” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Karahıdırlı Mahallesi sakinlerinin mahallelerinde fırın olmamasından yakınması üzerine Seçer, Büyükşehir'e ait bir dükkanı cüzi bir miktarda kiraya verebileceklerini ve vatandaşların fırın olarak kullanabileceğini belirtti. Karahıdırlı Muhtarı Recep Demirşen, Başkan Seçer’in halk buluşmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, mahallesi adına taleplerini dile getirdi.

Daha sonra Dağlı Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Seçer, vatandaşların bayramlarını kutladı. İstek ve taleplerini dile getiren vatandaşlar da, Büyükşehir’in hizmetlerinden ötürü Seçer’e teşekkür etti. Ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından çocuklara oyuncak da dağıtıldı.