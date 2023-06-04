Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe, bisiklet dernekleri, toplulukları ve 7’den 70’e bisiklet tutkunu vatandaşlar katıldı.MERSİN (İGFA) - Yenişehir ilçesinde bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda başlayan bisiklet turu öncesi bisiklet tutkunlarıyla bir araya gelen Seçer, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Başkan Seçer’i böyle bir etkinlikte görmekten dolayı mutluluklarını ifade eden vatandaşlar, kent genelinde yapılan bisiklet yolları ve bisiklete teşvik eden çalışmalardan dolayı Başkan Seçer’e teşekkürlerini ilettiler.

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda başlayan bisiklet turu, şarkılar eşliğinde sahil boyu devam ederek rengarenk bir görüntü oluşturdu. Turun sona ermesinin ardından Büyükşehir’in Etkinlik ve Gösteri Merkezi’nde katılımcılar için kahvaltı etkinliği düzenlendi. Burada bisikletli vatandaşlarla kahvaltı yapan Seçer, katılımcılarla sohbet ederek fotoğraf çekildi.

“Bisiklet Mersin için artık her anlamda bir realite”

Dünya Bisiklet Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Seçer, bisikletin Mersin için artık hayatın bir parçası haline geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan her çalışmada bisiklet kullanımını teşvik edici uygulamaların da programa dahil edilmeye çalışıldığını söyledi. Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmaktan keyif aldığını belirten Başkan Seçer, “Çok sayıda vatandaşımız ile güzel bir Cumartesi sabah yaşadık. Bisiklet Mersin için artık bir realite her anlamda. İnsanlar bu kavramı içselleştirdi. Çünkü belediyemiz bu konuda 4 yıl önce göreve geldiği günden bugüne kadar bisiklet yolları konusunda çok istikrarlı bir şekilde bisiklet yollarının yapımını başlattı ve devam etti” dedi.

“Her geçen gün Mersin’de bisiklet yolunun kilometre olarak uzunluğu artacak”

Mersin’de hâlihazırda 100 kilometrelik bisiklet yolunun tamamlandığını ve yenilerinin de yapımının sürdüğünü dile getiren Başkan Seçer, “Nihai hedefimiz çok çok daha fazla. Her yaptığımız, yeni açtığımız bulvarlarda, yaptığımız çalışmalarda mutlaka bisiklet yolunu düşünüyoruz ya da genişlettiğimiz, yenilediğimiz yollarda ölçüleri uygunsa yine bisiklet yolu mutlaka yapıyoruz. Her geçen gün Mersin’de bisiklet yolunun kilometre olarak uzunluğu artacak. Bu farkındalık artık toplumda var. Bisiklet kullanımı da artıyor, bisiklet yollarının olması cazip hale getiriyor. Sabah vatandaşlarımla yaptığım sohbetlerde de bunu dile getirdiler. Bu muazzam bir şey” diye konuştu.

“Mersin’de yüksek oranlarda bisiklet kullanımını sağlayacak çalışmalar yapacağız”

Bisiklet kullanımının sağlık ve çevre açısından da büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Başkan Seçer, “Tabi ki sağlık, çevre, hava kirliliği, fosil kökenli yakıtların kullanımının düşmesi açısından, iklim değişikliği gibi çevreye tehdit oluşturan son yılların önemli konularının mücadelesi açısından da bisiklet kullanımının artış oranı bizleri memnun ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Mersin’de çok daha yüksek oranlarda bisiklet kullanımını sağlayacak çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Çakır: “Mavi yol muhteşem bir şey, o olmasa bu kadar özgür bisiklet süremezdik”

Çalışma hayatı süresince bu tür etkinliklerin hayalini kurduğunu ve emekli olduktan sonra bu hayallerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonlar ile kavuştuğunu söyleyen Fatma Çakır, “Yıllardır hayalimdi bu benim. Çocuklarımı büyüttüm, emekli oldum ve şimdi bütün aktivitelere katılıyorum. Çok keyifli. Büyükşehir zaten gerçekten halkın yanında, kutluyorum. Şu sahilimiz cennet oldu. Çıkıyoruz bisikletlerimizle geziyoruz. Mavi yol muhteşem bir şey, o olmasa bu kadar özgür bisiklet süremezdik. Bütün hizmetler bizim için gençler için. Sahiller güzelleşti çok güzel oldu” dedi.

Tol: “Belediyenin desteği olunca çok mutlu oluyoruz”

Bisikopat Kadınlar Bisiklet Topluluğu’ndan Dilek Tol ise topluluk olarak 2 senedir faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Biz iki senedir faaliyet gösteriyoruz, bisiklet öğretiyoruz. Kadınlarla bir topluluk oluşturduk. Beraber tur yapıyoruz. Her hafta bir kere tur bir kere de ücretsiz ders yapıyoruz. Biz bisikletliler olarak zaten böyle etkinlikleri çok seviyoruz. Kendimiz de yapıyoruz ama belediyenin de desteği olunca çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Akçınar: “Ulaşım aracı olarak bisikletimi kullanıyorum”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm etkinliklerine katıldığını dile getiren Zerrin Akçınar, “Başkanımızı çok seviyorum. Bütün etkinliklerine katılıyorum. Onu candan kutluyorum. Sonsuz teşekkürler. Kendimi bildim bileli bisiklet sürüyorum ve çok seviyorum. Ulaşım aracı olarak bisikletimi kullanıyorum, her yere bisikletle gidiyorum ve herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Cıncık: “Bisiklete özendirmek için böyle programlar hazırlayanlara teşekkür ediyoruz”

Zirve Dağcılık Kulübü Bisiklet Grubu üyesi Musa Kazım Cıncık ise etkinliğe bisiklet farkındalığı oluşturulmasına katkı sunabilmek için katıldığını belirterek, “Bisikletin de öncelikle farkındalığı olmalı. Çünkü günümüz ekonomik şartlarında yakıtın çok yüksek fiyatı olduğunu aynı zamanda da çevre kirliliği adına etkisini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı bisiklete özendirmek ve bisiklete binmeyi sağlamak için böyle programlar hazırlayanlara da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.