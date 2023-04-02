Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz İlçesi’ndeki vatandaşlar ve pazar esnafı ile buluştu.MERSİN (İGFA) - Halkın sorun ve taleplerini onların yanına giderek dinleyen ve sık sık pazar ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Seçer, Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi Pazar Yeri’ne giderek hem esnaf hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar esnafına ‘Hayırlı İşler’ dileyip, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Seçer, halkın yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e pazar ziyareti esnasında; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Hal Mahallesi Muhtarı Sıdık Karaman ve MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Genç-yaşlı her yaş grubundan vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Başkan Seçer, gelen talepleri de bürokratlarına not aldırdı.

Başkan Seçer’in pazar yeri ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası ve çocuklara da oyuncak dağıtımı yapıldı.