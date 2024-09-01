Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonunda Toroslar İlçesi’nin yaylalarını ziyaret ederek, yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile birlikte Arslanköy, Yavca, Güzelyayla ve Değirmendere mahallelerini ziyaret etti.MERSİN (İGFA) - Başkan Vahap Seçer’e ziyaretlerinde; Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ile Hasan Ufuk Çakır, CHP MYK Üyesi Hatice Us, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, Meclis üyeleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bürokratları eşlik etti.

Gittiği her yerde coşkuyla karşılanan Başkan Seçer, her mahallelinin Zafer Bayramı’nı tek tek kutladı. Yurttaşların taleplerini ve sorularını dinleyen Seçer, yoğun sevgi seliyle mahallelerden uğurlandı.

İlk ziyaret Arslanköy’e

Başkan Seçer’in ilk ziyareti Arslanköy Mahallesi’ne oldu. Seçer burada esnaf ziyareti de yaparken, esnafa ‘Hayırlı İşler’ dileğinde bulundu.

Arslanköy’de tüm yurttaşların Zafer Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Memleketimle, ülkemle, milletimle gurur duyuyorum. Ne varsa onlar için; bütün azmimiz, kararlılığımız, çalışmamız onlar için. Sizlerin sevgisi, bize gösterdiği saygı bizlerin enerji kaynağı. Yoksa bu zorlu görevde başarılı olmak mümkün değil” ifadelerine yer verdi. Mersin’de olduğu gibi Toroslar’da da güzel şeyler olduğunu kaydeden Seçer, “5 yıllık süre içerisinde çok işler yapılacağından eminim. Ne yaptığımızı biliyoruz. Abdurrahman başkanımı gayet iyi tanıyorum, birikimini, azmini, insanlara bakışını, insan sevgisini biliyorum” diyerek, Toroslar halkının da desteğinin devam etmesini istedi.

Göreve başladığı ilk 5 yılda Meclis çoğunluklarının olmamasına rağmen bütün işleri aksatmadan yaptıklarını kaydeden Seçer, “Yol da yaptık, su da getirdik, fakirin fukaranın yanında da durduk. Kadınların da çocuklarımızın da her zaman yanında olduk. Aynı şekilde devam edecek. Şimdi çok daha güçlüyüz. Çünkü; halkın bize ilgisini, sevgisini sokağa çıktığımız zaman görüyorduk. Ama sandıktan çıkan sayısal netice o sevginin, saygının, memnuniyetin, güvenin tescili oldu. Yüzde 60 gibi bir oyla Mersin’de tüm tarihlerin en yüksek oyla seçilen bir Belediye Başkanı olarak tabii ki kendime güvenim de arttı, özgüvenim de arttı ama bunun yanında sorumluluğunda arttı” ifadelerine yer verdi.

Geniş kitlelerin kendisine güvenerek oy verdiğini söyleyen Seçer, “Yüzde 60’a yakın oy çıktıysa sadece bunu benim mensubu olduğum partili yoldaşlarım değil, benim gibi düşünen, ülkesini milletini seven, Atatürk’ün yolundan giden birçok partiye oy veren insanlar da verdi. Bizim yolumuz bir” dedi. Aşkının hizmet olduğunun altını çizen Seçer, “Biz hizmet aşığı insanlarız. Bu da vatandaş aşkından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

“El ele verirsek Arslanköy’de çok daha güzel işler olur”

Kırsal kesimin dağlık bölgeler olduğunu ifade eden Seçer, bölgenin en büyük taleplerinden birinin yol olduğunu belirtti. Program dahilinde 5 yıl boyunca yola ilişkin bütün talepleri Toroslar Belediyesi ve Arslanköy Muhtarı ile birlikte tek tek yapacaklarını kaydeden Seçer, “Gayemiz ortak, biz de oy aldık, biz de destek aldık, biz de hizmet yapmak istiyoruz. Muhtarımla, Abdurrahman Başkanla el ele verirsek Arslanköy’de çok daha güzel işler olur” dedi. Uyumun olduğu yerde bereketin olduğunu vurgulayan Seçer, “Yol da hızlı yapılır, su da erken gelir, civar temizliği de güzel olur, tarım desteği de fazla olur. Fakire, fukaraya, isteyene, garibe gurebaya Belediyelerin hizmetleri de fazla olur. Çünkü uyum vardır, uyumun olduğu yerde bereket vardır. Bu 5 yıllık sürede Arslanköy’de Toroslar’da çok güzel hizmetler olacak” sözlerine yer verdi.

Yaylalarda yapılacak hizmetler için yoğunluğun bitmesini beklediklerini belirten Seçer, yaptıkları çalışmalar kapsamında yeni bir içme suyu kaynağı bulduklarını söyleyerek, “Elimiz hep buranın üzerinde” dedi. Kuraklık nedeniyle su sorununun yaşandığını ve bu soruna karşı çözüm bulmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Seçer, “Umut ediyorum bu yıl daha yoğun bir kar yağışı alırız. Bizim için kar yağışı önemli. Merkezde bir sorun yaşamadık, Eylül’e de girdik. Doğal olarak yüksek yerlere su çıkmıyor ama bu kuraklık kaynaklı yeraltı suları bile kurudu. Kaynaklar kurudu, yoksa merkezde bir sorun yok” diye anlattı.

“Tarihin en yüksek yatırımıyla Tarsus’tan Anamur’a altyapı sorunları 5 yılda bitecek”

MESKİ’nin hız kesmeden çalıştığını söyleyen Seçer, “MESKİ modernize oldu, oluyor, olmaya devam ediyor. Çok yatırımlar yapıyoruz ama hep sizler için, çocuklarımız için. Tarihin en yüksek yatırımı ile Anamur’dan Tarsus’a kadar her bölgede altyapı çalışmalarının çoğunu beş yılda bitireceğiz. Yüzde 80’i bitireceğiz, altyapı sorunlarının tamamını gidereceğiz. Bu konuda çok büyük işler yaptık. İlk 5 yıl bütün kredi kuruluşlarıyla temasımız oldu. Projeleri bitirdik, finansmanı çıkardık, hatta bir kısmı başladı” diyerek, güzel haberlerle konuşmasını sonlandırdı.

“806 mahallede hangi noktada ne gerekiyorsa hepsine Başkan düzeyinde hakimiz”

Yavca Mahallesi’nde yaptığı konuşmasında Büyükşehir ve MESKİ olarak mahalle halkında yönelik yapılan hizmetlerden söz eden Başkan Seçer, su sıkıntısının çözümü için 100 milyon lira değerinde yatırım yapılacağını aktardı. Seçer, “Belediyecilik bir kamu hizmetidir. Belediye başkanı tüccar değildir. Merak etmeyin biz sadece Yavca değil 806 mahallede emin olun hangi noktada ne gerekiyorsa hepsine Başkan düzeyinde hakimiz” dedi.

“Hizmetler devam edecek, hiç merak etmeyin”

Başkanlık görevine seçildiği 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyar 250 milyon MESKİ’nin ise 750 milyon TL borcu olduğunu hatırlatan Seçer, “Toplam 530 milyon dolar. Dedim, ‘Ne yaptınız siz bu parayı?’ Bakın şimdi bizim borcumuz 250 milyon dolar azaldı biliyor musunuz? Darphanemiz vardı, para bastıkta mı bu borcumu ödedik. Gelen para. Borçlanma da vermediler bize, satış da yapamıyorduk ama siz vergi ödüyorsunuz o para bana geliyor. Ben de yolunuzu yapıyorum, düzgün yönettik. Aman bu yetim hakkı bize laf söz getirmeyin dedik. Aman çalmayın çaldırmayın, bu para hepimizin. Bir liralık malı üç liraya yapmayalım, israf etmeyelim. Şimdi bu düzeni böyle kurarsan benim gibi şükredersin. Ben şükrediyorum ve çok güzel hizmetler devam edecek. Hiç merak etmeyin” diye konuştu.

“Bir dönemlik mücadeleyle Akdeniz Meyve Sineği’ni önleyemezsiniz”

Hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Seçer, Mahalle Muhtarı tarafından aktarılan Akdeniz Meyve Sineği sorunu hakkında da önemli bilgilendirmelerde bulundu. Önceki gün Kazanlı Mahallesi’nde yapılan hidrolize protein desteğini anlatan Seçer, “Kazanlı’da da eleştiri yaptım hükümete. Çünkü ziraat daireleri iyi çalışmıyor. Bunu sadece orada söylemedim. Vali Bey’e de söyledim, o da iyi niyetle gayretle bir şey yapmak istiyor. Dedim ki ‘Sayın Valim bu böyle olmaz’ dedim. Ziraat daireleri on iki ay işini iyi yapacak. Bir dönemlik mücadeleyle Akdeniz Meyve Sineği’ni önleyemezsiniz. Şimdi ben destek veriyorum. Bahar döneminde de bu sert çekirdekliler için yine desteğimiz devam edecek. Biz bu konuda önümüzdeki yılda Akdeniz Meyve Sineği zararlısı için küçük üreticilere yapışkan tuzak desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Seçer, Güzelyaylalıların Zafer Bayramı’nı kutladı

Daha sonra Güzelyaylalı yurttaşlarla bayramlaşan Seçer, son seçimlerde kendisine artan destekler için de teşekkür etti. Yaptığı hizmetlerin görünür olduğunu ve bunun oylarla karşılık bulduğunu söyleyen Seçer, “Toroslar Belediyesi MHP’liydi. Ama biz yine yapmışız. Şimdi hiç olmazsa canımızdan biri Belediye Başkanımız, gönül rahatlığıyla gelip yaparız” dedi.

“Türkiye’de başarı oranı en yüksek eğitim kurumu Mersin Büyükşehir Belediyesi’dir”

Güzelyayla’ya yapılmış bir dizi desteği sayan Seçer, arıcılıktan tarıma, gıda kolisinden Halk Kart’a, hayvancılıktan un dağıtımıyla öğrencilere burs ve eğitim desteğiyle herkese eşit hizmet verildiğinin altını çizdi. 7 bin 200 öğrencinin Büyükşehir’in eğitim kurumlarından yararlandığını kaydeden Seçer, “Eğitim kurumları içerisinde, Türkiye’de özel sektörü de katıyorum, başarı oranı en yüksek eğitim kurumu Mersin Büyükşehir Belediyesi’dir” diyerek, başarının kaynağının eşitlikçi bakış açısı olduğunu vurguladı. Büyükşehir’de çalışan öğretmenlerin sadece sınavdaki başarılarına baktıklarını söyleyen Seçer, Atatürk’ün izinde, laik eğitim veren eğitimcilerin Büyükşehir’de olduğunu aktardı.

“Herkesin kimliğine saygılıyız”

Herkesin kimliğine saygılı olduklarını vurgulayan Seçer, “Kim nasıl yaşamak istiyorsa, giyinmek istiyorsa, hangi siyasi partiye oy vermek istiyorsa verir. Millet beni belediye başkanı yaparken ‘Gel belediye başkanı ol, benim vergilerimle topluma nifak sok, birbirimize düşür, kavga ettir’ diye oy vermiyor. Diyor ki ‘Bak arkadaş burası demokratik bir ülke, seçildin. Artık partini bir kenara bırak geç sana vergilerimizden gelen parayı harca, yolumuzu yap, ihtiyacımız yap’. Biz de bunu yapıyoruz, 5 yıl bunu yaptık” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de en çok oyunu arttıran Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu ve yüzde 60’a yakın oy aldığını, mensubu olduğu CHP’nin de Cumhuriyet tarihinde ilk defa yüzde 48 oyla birinci parti olduğunu hatırlatan Seçer, “Neden oldu? Orada da milliyetçi insanlar var dedi ki ‘Bizim bu propagandalara karnımız tok. Geldi Üçtepe yolunu yaptı, Elvanlı’dan su getirdi bize, tarım desteği yaptı, 50 kilometre sulama borusu desteği yaptı, hayvan desteği yaptı. Demedi ki Bu köy İYİ Partili, MHP’li, Ak Partili’ yüzde 60 oy verdi. Biz hizmet için sizden oy istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz hizmetleri yoktan var ettik”

Hizmetleri yoktan var ederek yaptıklarını söyleyen Seçer, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Geçtiğiniz 5 yıl Meclis’i takip etmediniz mi? Başkan hepsini anlatıyordu; ‘Bakın bana böyle bir tablo bıraktınız. Şu kadar borç bıraktınız, bu kadar yük bıraktınız, bana borçlanma vermiyorsunuz. Benim işimi aksatıyorsunuz, imzamı vermiyorsunuz ama ben buna rağmen bu hizmeti yapacağım’ dedi. Yaptı mı, yapmamış olsa yüzde 60’a yakın oy almazdı. Ben milletimin ferasetine inanıyorum. Ben milletime saygılı bir insanım. Çıktı milletim ‘Hayır ben hizmete oy vereceğim’ dedi ve hizmete oy verdi.”

Seçer’in son durağı Değirmendere

Seçer son olarak da Değirmendere Mahallesi’ni ziyaret etti ve yurttaşın bayramını kutladı. Hizmetlerinden bahseden Seçer, talepleri dinledi ve soruları yanıtladı.

Ziyaretlerde; Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ile Hasan Ufuk Çakır, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, Arslanköy Mahalle Muhtarı Züleyha Ay, Yavca Mahalle Muhtarı Metin Türkay, Güzelyayla Mahalle Muhtarı Mehmet Süt ve Değirmendere Mahalle Muhtarı Harun Karagöz de birer konuşma yaptı.

Başkan Seçer yurttaşların sorularına da yanıt verdi.