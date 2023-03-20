Türkiye’nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Sekmen, Dünya’nın en iyi 20 üniversitesinden biri olan Cornell Üniversitesi tarafından “Fikir Lideri” seçildi.ERZURUM (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri’nin saygın üniversitelerinin oluşturduğu Sarmaşık Ligi’nin bir üyesi olan Cornell Üniversitesi, Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Şehir ve Bölge Planlama Profesörü Victoria Berd imzalı teşekkür yazısında şu görüşlere yer verdi:

“Cornell Üniversitesi Şehirler Merkezi, Birleşmiş Milletler Habitat, Birleşmiş Şehirler ve Yerel Yönetimler ve Başkanlar Göç Konseyi’nin ortak girişimi olan ve 2022 yılında ilk defa gerçekleştirilen ‘Küresel Şehir Liderleri’ çalışmasına katılarak göstermiş olduğunuz özveri ve başarı için teşekkür ederiz. Bu vesileyle Cornell Üniversitesi tarafından ‘Fikir Lideri’ olarak kabul edildiğinizi bildirmekten onur duyarız.” Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Cornell Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti. Başkan Sekmen, şöyle dedi: “Avrupa ölçekli hazırlanan ‘Kaynak Yönetimi ve İşbirliği için Fırsatlar’ ana temalı bu projeyi ülkemizde Erzurum Büyükşehir Belediyemiz yönetti. Özellikle çevresel projelerimiz ve yatırımlarımızı da anlatma imkânı bulduğumuz ‘Küresel Şehir Liderleri’ çalışmasında Erzurum özelinde AK Belediyeciliğin temel doktrinlerini de ifade ettik. Projelerimizi Avrupalı bilim insanlarına anlattık. Ülkemiz ve şehrimiz açısından son derece faydalı olan bu çalışmada bizleri bu unvana layık gören Sarmaşık Ligi üyesi Cornell Üniversitesi’nin tüm akademisyenlerine teşekkür ediyorum.”