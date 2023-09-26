İzmir'de Karabağlar Belediyesi bocce oyuncuları Türkiye çapında dereceye girdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bocce branşında Türkiye çapında dereceye giren Karabağlar Belediyesi Spor Kulübü sporcularını başarılarından ötürü kutladı.

Türkiye Bocce Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Vole Atış Oyunları'nda Karabağlar Belediyesi Spor Kulübü Bocce Takımı, “gençler” kategorisinde 4, “büyükler” kategorisinde de 1 olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Genç Kadınlar'da Günsu Gökduman Türkiye 2.'si, çiftlerde Muammer Ünal ve Günsu Gökduman Türkiye 3.'sü, büyük erkeklerde Erhan Aytürk Türkiye 2.'si oldu. Başarılı sporcular antrenörleri Talia Dıramaz'la birlikte Başkan Selvitopu'nu ziyaret etti.

Genç sporcular ve antrenörlerini başarılarından ötürü kutlayan Başkan Selvitopu, “Elinize, emeklerinize sağlık. Başarılarınız ailelerine ve bizlere gurur veriyor” dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar'da gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporu desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Antrenör Dıramaz ve sporcular da Başkan Selvitopu'na desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Selvitopu konuklarına spor malzemeleri armağan etti.