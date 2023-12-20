Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmir'de Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü asfaltlama ekiplerinin Limontepe Mahallesi'nde yürüttüğü asfaltlama, merdiven ve kaldırım yapımı çalışmalarını yerinde denetledi.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Selvitopu, bölgedeki vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Limontepe Mahalle Muhtarı Kemal Can'ın da eşlik ettiği incelemede Başkan Selvitopu, yapılması gereken ek işler konusunda ekipleri yönlendirdi. Karabağlar'ın 58 mahallesinde yaşayan 500 bin insana eşit ve nitelikli hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Ekiplerimiz sürekli sahada. Asfalt serimlerimiz belirlenen program doğrultusunda ve tekniğine uygun şekilde devam ediyoruz. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda acil ihtiyaç duyulan sokaklara girmeye devam edeceğiz” dedi.