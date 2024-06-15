Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek jandarma teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Jandarma teşkilatının 185. Kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleşen ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, Başkan Sezer’i makamında konuk etti. Ziyarette jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Sezer, jandarma personelinin kurban bayramını da tebrik etti.

BAŞKAN SEZER ŞEHİT VE GAZİLERİ DE UNUTMADI

Başkan Sezer, “Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakârca çalışan Jandarma Teşkilatımızın 185’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu vesileyle; geçmişten bugüne, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.