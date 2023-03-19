İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında son kez toplanan Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “8 aylık maratonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Diliyoruz ki bunlar ülkemizin geleceğini aydınlatacak, geleceğine ışık tutacak kararlar olacak” dedi.İZMİR (İGFA) - “Yeniliğe Davet” başlığıyla yapılan ve geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi beşinci gününde.

Üçüncü ve son kez toplanan Yüksek İstişare Kurulu, 21 Mart’ta tüm Türkiye ve dünyaya duyurulacak sonuç bildirgesinin giriş metnini ve paydaş gruplarından gelen değişiklik önerilerini değerlendirdi.

Toplantı sırasında basın açıklaması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Paydaş ve uzmanlarımızın yaptığı çalışmalar tamamlandı. O tamamlanan çalışmalar ışığında Yüksek İstişare Kurulumuz son revizyonları, rötuşları yapmak üzere bir araya geldi. Kurulumuz, bütüncül bir perspektif ortaya koymaya gayret ediyor. Gözden kaçan, eksik kalan hususlar varsa onları tamamlamaya gayret ediyor. Çiftçi, işçi ve sanayici-tüccar-esnafların aldığı ilke ve kararların ö ;nünde, bu alınan kararların çerçevesini ortaya koyan giriş bölümü yer alacak. Şu anda burada onun son hâli için çalışılıyor. Yarın da varsa çiftçilerin, işçilerin, sanayici-tüccar-esnafların aralarında uzlaşamadıkları hususlar üzerine çalışılacak. 21 Mart’ta ise son hâline gelen metinleri, tüm delegelerin hazır bulunacağı bir ortamda oylarına sunacağız. Oylamayla da son neticeyi almış olacağız” dedi.

“8 AYLIK MARATONUN SONUNA YAKLAŞIYORUZ”

Bu akşam Millet İttifakı'nın genel başkanları, yarın sabah da büyükşehir belediye başkanları ile dirençli kentler yaratmanın ve geleceğin kentlerinin tasarlanmasının üzerine görüşmelerin yapılacağını belirten Başkan Tunç Soyer, “8 aylık maratonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu 3 gün içinde yapılacak son değerlendirmelerle de geleceğe bırakacağımız bir kongreyi tamamlamış olacağız. Diliyoruz ki bunlar ülkemizin geleceğini aydınlatacak, geleceğine ışık tutacak kararlar olacak” dedi.

Sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi 21 Mart’ta sona erecek. Yeni yüzyıla yön verecek politika önerilerini içeren bildirge, tüm Türkiye ve dünya ile paylaşılacak.