İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kurtuluşundan tam bir yıl sonra dünyaya gelen 9 Eylül 1923 doğumlu İsmail İnceboy’u doğum gününde ziyaret etti. 100. yaş gününde İnceboy’u yalnız bırakmayan Başkan Soyer, “Tanımaktan çok gurur duydum, mutlu oldum. Bir evladınız da burada, Büyükşehir Belediyesi'nde" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kurtuluşunun birinci yılının kutlandığı 9 Eylül 1923’te doğan İsmail İnceboy’u yaşadığı huzurevinde ziyaret ederek hem doğum gününü hem de İzmir’in kurtuluş gününü kutladı. Başkan Soyer, “Bugün çok tarihi bir gün. Çünkü 100 sene önce CHP kurulmuş, bir sene öncesinde İzmir kurtulmuş. Siz aynı yaştasınız, ne kadar güzel, ne mutlu size. Ne kadar güzel sizi görmek. İyi ki davet ettiniz, tanımaktan çok gurur duydum, mutlu oldum. Bir evladınız da burada, Büyükşehir Belediyesi’nde. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” diye konuştu.

Askerlikten albay rütbesiyle emekli olan ve görevi sırasındaki ilginç anılarını Başkan Soyer’le paylaşan İsmail İnceboy, “Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Başkan Soyer, 100. Yıl için bastırılan hatıra pulunu İnceboy’a hediye etti. Asırlık çınar İnceboy, doğum günü için hazırlanan pastayı alkışlar eşliğinde kesti.