Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesaj ile kutladı.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdem mesajında;

‘’Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin fitilinin ateşlendiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Türk gençliğine özgürlük meşalesini tutuşturduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş medeniyet hedefine ulaşmak için gençlerimizin gösterdiği azim ve kararlılık, Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. ‘’ dedi.