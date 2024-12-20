Genç Bakış programları kapsamında Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Örnek bir belediye, örnek bir şehir olmayı ancak ve ancak hep birlikte başarabiliriz. Şehirle ilgili, projelerimizle ilgili bir fikriniz varsa bunları bizlere iletin. Lütfen belediyemizin gören gözü olun” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin şehre dair fikir ve beklentilerini dinleme adına düzenlenen Genç Bakış programları kapsamında bu sabah Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesine konuk oldu. Okulun çok amaçlı salonunda yapılan buluşmada öğrencilere ortak akıl çağrısı yapan Başkan Taban, gençlerin sorularını yanıtlayıp şehre dair istişarelerde bulundu.

SORUNLARIMIZI NASIL AŞARIZ BİRLİKTE KONUŞALIM

Okul Müdürü Yazdan Taşdemir’in açılış konuşmasıyla başlayan programda öğrencilere yönelik kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Alper Taban, şöyle konuştu: “Genç Bakış programlarını ben çok kıymetli buluyorum, önemsiyorum. Bugün biz yaptıklarımızı anlatmak için burada değiliz. Daha çok karşılıklı interaktif konuşalım, sizleri dinleyelim istiyoruz. Bu şehre dair beklentileriniz neler? Güzel ve önemli bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin fırsatları var. Tabi ki beraberinde eksikleri, sorunları da var. Bunları nasıl aşarız bunu hep birlikte konuşmak istiyoruz.”

“TOPLUM, GENÇLER NE DÜŞÜNÜYOR BİLMEK İSTİYORUZ”

“İlçe halkımız güvenip bizleri göreve getirdi. Ben de bu görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Türkiye’nin örnek belediyesi olmak, örnek Belediye Başkanı olmak istiyorum. Bu şehri de örnek bir şehir yapmak istiyorum. Bunun için de toplumumuzun tüm katmanlarıyla olabildiğince kiminle nerede planlayıp buluşabilirsek, kimi nerede dinleyebilirsek herkesle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Buradan muradımız da şu; evet bizim bu şehre dair düşüncelerimiz var, ancak bir de toplumun düşündükleri, beklentileri var. Bunlar karşılıklı olarak örtüşüyor mu onu bir görmüş olalım istiyoruz.”

“ÖRNEK ŞEHİR OLMAYI BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ”

“Örnek bir belediye, örnek bir şehir olmayı ancak ve ancak hep birlikte başarabiliriz. Neden hep birlikte? Şunun için; sokakta bir olay yaşandığında bununla ilgili bir fikriniz varsa, olumlu ya da olumsuz muhataplarına bu fikrinizi bildirmeniz lazım. Örneğin bir kaza gördüğünüzde nasıl ki polisi arıyorsanız, belediyemizi ilgilendiren konularda da bizleri aramaktan geri durmayın. Kamu malına zarar vereni, çevreyi kirleteni gördüğünüzde 153 hatlarımızdan en azından bizlere bilgi verin. Şehirle ilgili, projelerimizle ilgili bir fikriniz varsa bunları bizlere iletin. Lütfen belediyemizin gören gözü olun. Bu anlattıklarımız Amerika yapmış, Almanya yapmış, Fransa, İtalya… Hepsi yapmış. Bu şehir sadece Alper Taban sorumluluğunda olamaz. Benim yerimde kim olursa olsun hep birlikte destek vermek durumundayız. Ancak şehrimizi böyle geliştirebiliriz.”

Konuşma sonrası sözü öğrencilere bırakan Başkan Alper Taban, gençlerin sorunlarını dinleyip talep ve önerilerini tek tek not aldı. Fikirler ve beklentiler üzerinden istişareler yapıldı.