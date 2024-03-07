İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 54 kursiyerin eğitim gördüğü Huzur Mahallesi İNESMEK Kurs Merkezini ziyaret etti. Kursiyerlerin çiçeklerle karşıladığı Başkan Taban, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kursiyerlere çiçek takdim etti.BURSA (İGFA) - Bir yandan hizmet yaparken bir yandan gönüller yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün Huzur Mahallesi İNESMEK Kurs Merkezini ziyaret etti. Burada hem kurslar hakkında bilgi alan hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kurslarda eğitim alan kadınların gününü kutlayan Başkan Taban, kursiyerler tarafından çiçeklerle karşılandı.

54 KURSİYERLER EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Huzur Mahallesi İNESMEK Kurs Merkezinde giyim ve dikiş kursunda 36, el sanatları kursunda ise 18 kursiyerle eğitimler sürerken, Başkan Taban kursiyerlerin çalışmalarını da yerinde görmüş oldu. Kursiyerlerle sohbet edip değerlendirmelerde bulunan Başkan Taban, talep ve önerileri de dinledi. Hem kurslar hem de Huzur Mahallesine ilişkin istişareler yapılarak bölgenin ihtiyaçları da kadınlardan dinlenmiş oldu. Kursiyerler yapılan ziyaretten ve kendilerine sunulan imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Taban da Huzur Mahallesi kurs merkezi kursiyerlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak; “Sizleri bir gün önce de olsa ziyaret etmek istedik. Kadınlar toplumumuzun değeri, gücü. Bu vesileyle çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi vermek, aynı zamanda sizlerle burada verilen hizmet, mahallemiz ve şehrimizle ilgili sohbet etmek istedik. Her birinizi kendinizi geliştirmek adına bu kurslarda yer aldığını için tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.