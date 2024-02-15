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Firma ziyaretleri kapsamında sanayi kenti İnegöl’ün emekçileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, el birliği ile şehri geleceğe taşıyacaklarını söyledi. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi olarak tarımdan sanayiye, turizmden kültür ve sanata her alanda ve her kesime dokunacak projelerle yeni dönemi inşa edeceklerini ifade etti.İNEGÖL (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Taban, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik saha çalışmaları kapsamında sanayi kenti İnegöl’ün üretim merkezlerini ziyaret ediyor. Firmalara yapılan ziyaretlerde İnegöl’ün üretim gücü çalışanlarla buluşan Başkan Taban hem projelerini anlatıyor hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor.

“İNEGÖL’ÜN GÜCÜNÜN TEMELİ SİZLERSİNİZ”

Firma ziyaretleri kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte; Ayhan Aksesuar, Ottimo Mobilya, Ada Koltuk, Frigo Pak ve Nills Mobilya işletmelerini ziyaret eden Başkan Taban, bu ziyaretlerde fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi. Görevde olduğu süre boyunca önceliğinin istişare, ortak akıl, birlik beraberliğin tesisi ve İnegöl’ün geleceğini inşa edecek projeler üzerine enerjisin harcadığını kaydeden Başkan Alper Taban, “İnegöl güçlü bir sanayi kenti. Şehrimiz bu gücünü bu işletmelerde değer üreten siz kıymetli vatandaşlarımızdan alıyor. Gücümüzün temeli sizlersiniz. Bu güç hem İnegöl’ü sanayi üretiminde ileriye taşıyor hem de sanayi şehri olmasından dolayı aldığı göçlerle hızlı büyüme ivmesi yakalıyor. İnegöl’ümüz her yıl 4-6 bin dolayında nüfus artışıyla ciddi bir büyüme ivmesine sahip. Bizler de bu büyümeye karşı hizmet üreterek bu şehirde yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya gayret ediyoruz” dedi.

“YENİ DÖNEMİ İNŞA ETMEYE HAZIRIZ”

İnegöl’ün el birliği ile geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü dile getiren Başkan Taban, “Sizler şehre kattığınız değerle, bizler de hizmetlerimiz ve projelerimizle el birliği ile İnegöl’ü daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Tarımdan sanayiye, turizmden kültür ve sanata her alanda ve her kesime dokunacak projelerimizle 2024-2029 dönemini inşa etmeye hazırız. Şehrimizin ihtiyaçlarını biliyoruz, sizlerin bizden beklentilerinizi biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya ve İnegöl için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajlarının da verildiği buluşmalarda, çalışanların talep ve önerileri de dinlendi. Hizmetlere ilişkin istişareler yapıldı.