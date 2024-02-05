Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Belediye Başkan adaylığı resmen açıklanan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilk mesai gününde personel tarafından çiçeklerle karşılandı. Çok amaçlı salonda personele yönelik konuşan Başkan Taban, “Şehirde hatırlanacak, iz bırakacağımız güzel projelerimiz oldu. Sizlerin desteği ve katkısı olmadan bunların yapılması mümkün değil. Allah nasip ederse 2024-29 sürecinde çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cuma günü Bursa’da düzenlenen AK Parti Belediye Başkan aday tanıtım programında resmin İnegöl Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesinin ardından, bu sabah ilk mesai gününde personel tarafından belediye binası önünde çiçeklerle karşılandı. Karşılama sonrası belediye binası çok amaçlı salonunda personelle bir araya gelen Başkan Taban, burada yaptığı konuşmada yeni döneme dair mesajlar verdi.

İŞİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Seçim sathı mailinde aday adayları olarak bir değerlendirme yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Devam etmemiz noktasında bir karar verildi. Ben öncelikle bu süreçte katkı ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu işlerin nasip işi olduğunu unutmamak gerekiyor. Benim de bu süreçte üzerime düşen, sizlerle birlikte işimi en iyi şekilde yapmaya devam etmek. En güzel yapılacak şey hizmet etmeye çalışmak. Bugün devam ediyor olmamızın arkasında, mutlaka vatandaşlarımızın anket araştırmalarında teveccühü de gözüktüğü için devam ettiğimizi düşünüyorum. Cenabı Allah hayırlısıyla tamamına erdirsin diyorum. Seçim sonucunda da oluyorsa, bizleri yeni dönemde mahcup etmesin” dedi.

“EMEK VEREN SİZLERSİNİZ”

Emek ve katkılarından dolayı personele teşekkürlerini sunan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu süreçte sizlerin emeği çok büyük. Bizler bu işin önünde, vitrininde gözüksek de arka planda arı gibi çalışan, emek verip gayret eden sizler varsınız. Siyaset ayrı bir kurum, kamu kurumları ayrı… Ben çalışanlarımdan hiçbir zaman siyaset üretmelerini istemedim. Sadece işinizi en iyi şekilde yapmanızı istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da beklentim bu. Bizler vatandaşın hizmet beklediği kurumlarız.”

5 YILDA YÜZDE 50 YATIRIM

“İçinde bulunduğumuz, tamamlamaya çalıştığımız dönem de zor bir dönem oldu. Pandemi, ekonomik gelişmeler, beraberinde geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem hadisesi… Bunların her biri bir kefeye konduğunda, ağır mazeret sayılabilecek konular oldu. Ama elhamdülillah yapmamız gereken pek çok işi yaptığımızı düşünüyorum. Bu süreçte kaynakları doğru yönetme duygusuyla çalıştık. Yatırım ortalamamız şu anda yüzde 50’nin üzerinde.”

“YENİ DÖNEMDE DE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

“Mevcut dönemde beyanlarımızın içerisinde çok güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. Şehirde hatırlanacak, iz bırakacağımız güzel projelerimiz oldu. Kent meydanından, hizmet binalarımızdan tutun da Millet Bahçesi güzel bir proje, Kanal İnegöl, Kitaphane projelerimiz, Modern Hayvan Pazarı, insanlara dokunacak ve mutlu edecek onlarca güzel proje... Sizlerin desteği ve katkısı olmadan bunların yapılması mümkün değil. Allah nasip ederse 2024-29 sürecinde çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda beyanlar noktasında çalışıyoruz.”