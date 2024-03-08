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Başkan Taban ayrıca İnegöllülere, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 'ın sözüyle 1000 sosyal konut müjdesini de verdi.

Başkan Taban'ın 154 projesi içinde yeşil alanlardan kentsel dönüşüme, sosyal konuttan tarihi çarşılara, meydanlardan ulaşıma, kültür ve turizmden eğitime çeşitli alanlarda çalışmalar bulunuyor.

BURSA (İGFA) - 7 yıla yakın süredir İnegöl Belediye Başkanı olarak görev yapan Alper Taban, önümüzdeki dönem için hazırladığı projelerini, düzenlenen lansman toplantısında tanıttı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, önümüzdeki dönem için planlanan 154 projesini lansman programında tanıttı. Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

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